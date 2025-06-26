Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пробки в сторону границ — ситуация на трассе Одесса-Рени

Пробки в сторону границ — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 13:47
Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки по пути к КПП в сторону Молдовы и Румынии на трассе Одесса-Рени
Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот Google Maps
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки в Румынию

В четверг, 26 июня, на трассе Одесса — Рени время от времени образуются пробки в сторону КПП в Молдову. Однако жители Одесской области, которые едут в Румынию, с тянучками встретиться не должны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок нет, но они наблюдаются по пути к нему, в районе села Маяки. Простоять там придется меньше часа. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, наблюдается лишь одна небольшая очередь автомобилей.

None - фото 1
Пробка возле села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек также не наблюдается. Поездка из Одессы продлится не более 4 часов.

None - фото 2
Дорога в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации