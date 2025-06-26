Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки по пути к КПП в сторону Молдовы и Румынии на трассе Одесса-Рени

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот Google Maps

В четверг, 26 июня, на трассе Одесса — Рени время от времени образуются пробки в сторону КПП в Молдову. Однако жители Одесской области, которые едут в Румынию, с тянучками встретиться не должны.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок нет, но они наблюдаются по пути к нему, в районе села Маяки. Простоять там придется меньше часа. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, наблюдается лишь одна небольшая очередь автомобилей.

Пробка возле села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучек также не наблюдается. Поездка из Одессы продлится не более 4 часов.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.