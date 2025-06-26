Ситуація на дорогах Одещини - де є затори шляхом до КПП у бік Молдови та Румунії на трасі Одеса-Рені

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот Google Maps

У четвер, 26 червня, на трасі Одеса — Рені час від часу утворюються затори у бік КПП до Молдови. Однак мешканці Одещини, які їдуть до Румунії із тягнучками не мають зустрітися.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів немає, але вони спостерігаються шляхом до нього, в районі села Маяки. Простояти там доведеться менше години. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, спостерігається лише одна невеличка черга автівок.

Затор біля села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок також не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме не більше 4 годин.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.