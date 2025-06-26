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Головна Одеса Затори у бік кордонів — ситуація на трасі Одеса-Рені

Затори у бік кордонів — ситуація на трасі Одеса-Рені

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Дата публікації: 26 червня 2025 13:47
Ситуація на дорогах Одещини - де є затори шляхом до КПП у бік Молдови та Румунії на трасі Одеса-Рені
Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот Google Maps
Ключові моменти Затори до Молдови Затори до Румунії

У четвер, 26 червня, на трасі Одеса — Рені час від часу утворюються затори у бік КПП до Молдови. Однак мешканці Одещини, які їдуть до Румунії із тягнучками не мають зустрітися.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів немає, але вони спостерігаються шляхом до нього, в районі села Маяки. Простояти там доведеться менше години.  Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Поблизу до КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, спостерігається лише одна невеличка черга автівок.

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Затор біля села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучок також не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме не більше 4 годин.

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Дорога до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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