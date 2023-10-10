Полицейские задержали в Измаиле заложника наркотиков

Задержали на "горячем": на Одесчине разоблачили закладчика наркотиков
В Одесской области правоохранители разоблачили торговца наркотиками. Житель Измаила сбывал "товар" путем создания тайников в неприметных районах города.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По информации полицейских, при себе у мужчины было несколько пакетиков с наркотическим содержимым, которые он не успел поместить в тайники. Местонахождение еще нескольких десятков было установлено после того, как он их разложил в одном из районов города.
Что изъяли во время обыска
- Четыре полимерных свертка с кристаллическим веществом белого цвета.
- Информацию о локациях еще 25 сделанных им "закладок".
"Все тайники были проверены, запрещенные вещества из них изъяты и направлены на экспертизу. В настоящее время принимаются меры по установлению канала поступления наркотических средств к фигуранту и полный круг лиц, причастных к данному наркопреступлению", — говорится в сообщении.
Какое наказание грозит
В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 4 лет заключения. Следствие продолжается.
Другие наркопреступления в Одесской области
Напомним, в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.
Также мы писали, что в Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Житель Болградского района хранил пакеты каннабиса с целью сбыта.