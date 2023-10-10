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Задержали на "горячем": на Одесчине разоблачили закладчика наркотиков

10 октября 2023 11:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Полицейские задержали в Измаиле заложника наркотиков
Злоумышленника задержали полицейские. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области правоохранители разоблачили торговца наркотиками. Житель Измаила сбывал "товар" путем создания тайников в неприметных районах города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации полицейских, при себе у мужчины было несколько пакетиков с наркотическим содержимым, которые он не успел поместить в тайники. Местонахождение еще нескольких десятков было установлено после того, как он их разложил в одном из районов города.

Что изъяли во время обыска

  • Четыре полимерных свертка с кристаллическим веществом белого цвета.
  • Информацию о локациях еще 25 сделанных им "закладок".

"Все тайники были проверены, запрещенные вещества из них изъяты и направлены на экспертизу. В настоящее время принимаются меры по установлению канала поступления наркотических средств к фигуранту и полный круг лиц, причастных к данному наркопреступлению", — говорится в сообщении.

полицейские задержали в измаиле
Обнаружено место "закладки". Фото: Нацполиция
полицейские задержали в измаиле
Задержанный находится в участке. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 4 лет заключения. Следствие продолжается.

Другие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Житель Болградского района хранил пакеты каннабиса с целью сбыта.

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