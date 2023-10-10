Поліцейські затримали в Ізмаїлі закладника наркотиків

Зловмисника затримали поліцейські. Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці викрили торговця наркотиками. Мешканець Ізмаїла збував "товар" шляхом створення схованок у непримітних районах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією поліцейських, при собі у чоловіка було декілька пакетиків з наркотичним вмістом, які він не встиг помістити у схованки. Місцеперебування ще кількох десятків встановили після того, як він їх розклав в одному з районів міста.

Що вилучили під час обшуку

Чотири полімерні згортки з кристалоподібною речовиною білого кольору.

Інформацію щодо локацій ще 25 зроблених ним "закладок".

"Усі схованки були перевірені, заборонені речовини із них вилучені та скеровані на експертизу. Наразі вживаються заходи щодо встановлення каналу надходження наркотичних засобів до фігуранта та повне коло осіб, причетних до даного наркозлочину", — йдеться у повідомленні.

Виявлене місце "закладки". Фото: Нацполіція

Затриманий перебуває у відділку. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, що передбачає до 4 років ув'язнення. Слідство триває.

Інші наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту.