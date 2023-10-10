Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затримали на "гарячому": на Одещині викрили закладника наркотиків arrow

Затримали на "гарячому": на Одещині викрили закладника наркотиків

10 жовтня 2023 11:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Поліцейські затримали в Ізмаїлі закладника наркотиків
Зловмисника затримали поліцейські. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області правоохоронці викрили торговця наркотиками. Мешканець Ізмаїла збував "товар" шляхом створення схованок у непримітних районах міста. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

Читайте також:

За інформацією поліцейських, при собі у чоловіка було декілька пакетиків з наркотичним вмістом, які він не встиг помістити у схованки. Місцеперебування ще кількох десятків встановили після того, як він їх розклав в одному з районів міста.

Що вилучили під час обшуку

  • Чотири полімерні згортки з кристалоподібною речовиною білого кольору.
  • Інформацію щодо локацій ще 25 зроблених ним "закладок".

"Усі схованки були перевірені, заборонені речовини із них вилучені та скеровані на експертизу. Наразі вживаються заходи щодо встановлення каналу надходження наркотичних засобів до фігуранта та повне коло осіб, причетних до даного наркозлочину", — йдеться у повідомленні. 

поліцейські затримали в ізмаїлі
Виявлене місце "закладки". Фото: Нацполіція
поліцейські затримали в ізмаїлі
Затриманий перебуває у відділку. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України, що передбачає до 4 років ув'язнення. Слідство триває.

Інші наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які не відновлюватиме Україна

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз