Задержание в Одессе: мужчина хотел отправить посылку, а может попасть в тюрьму
Находившийся в Одессе уроженец Кировоградщины был задержан полицией за незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта. Мужчина пытался отправить наркосодержащую посылку по почте.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Обыски и вещественные доказательства
Во время обыска в съемной квартире мужчины, правоохранители изъяли более 140 пакетов с порошкообразным веществом, содержащим алколоидное основание. Злоумышленник готовился отправить незаконный товар в 140 человек. Изъятые доказательства были направлены на экспертизу для дальнейшего расследования.
Какое наказание ждет наркоторговца
Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотических средств. Это преступление карается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Наркоторговцы в Одесской области
Напомним, в Одессе правоохранители задержали распространителя особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также в Одессе полицейские разоблачили горожанина в наркопреступной деятельности. У "бизнесмена" изъяли 100 пакетиков с психотропным веществом.