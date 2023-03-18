Затримання в Одесі: чоловік хотів відправити посилку, а може потрапити до в’язниці

Наразі "бізнесмен" в СІЗО

Уродженець Кіровоградщини, який перебував у Одесі, був затриманий поліцією за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Чоловік намагався відправити нарковмісну посилку поштою.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Обшуки та речові докази

Під час обшуку в орендованій квартирі чоловіка, правоохоронці вилучили понад 140 пакетів з порошкоподібною речовиною, що містить алколоїдну основу. Зловмисник готувався відправити незаконний товар до 140 осіб. Вилучені докази направили на експертизу для подальшого розслідування.

Яке покарання чекає на наркоторговця

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також в Одесі поліцейські викрили містянина в наркозлочинній діяльності. У "бізнесмена" вилучили 100 пакетиків із психотропною речовиною.