Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затримання в Одесі: чоловік хотів відправити посилку, а може потрапити до в’язниці arrow

Затримання в Одесі: чоловік хотів відправити посилку, а може потрапити до в’язниці

18 березня 2023 12:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наразі "бізнесмен" в СІЗО
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уродженець Кіровоградщини, який перебував у Одесі, був затриманий поліцією за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Чоловік намагався відправити нарковмісну посилку поштою.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Обшуки та речові докази

Під час обшуку в орендованій квартирі чоловіка, правоохоронці вилучили понад 140 пакетів з порошкоподібною речовиною, що містить алколоїдну основу. Зловмисник готувався відправити незаконний товар до 140 осіб. Вилучені докази направили на експертизу для подальшого розслідування.

Яке покарання чекає на наркоторговця

Фігуранту вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть щодо обрання  йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наркоторговці на Одещині

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали розповсюджувача особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також в Одесі поліцейські викрили містянина в наркозлочинній діяльності. У "бізнесмена" вилучили 100 пакетиків із психотропною речовиною.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:34 В АРМА передали корпоративні права та нерухоме майно російського бізнесмена: деталі

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

Новина з відео

12:30 "Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

12:15 Кадровий голод: в Енергодарі окупанти шукають колаборантів по оголошенню

12:07 Відомий український тренер зганьбився заявою про спорт поза політикою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

11:33 Скільки офіцерів російської армії ліквідовано в Україні: оприлюднено нові дані

11:30 На Одещині прикордонники виявили винахідливу схему перетину кордону

11:16 Марсель та Маліновський прийняли важливе рішення про майбутнє гравця збірної України

Новина з відео

12:30 "Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

10:59Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

Новина з відео

10:20Нічна атака дронами збільшує ймовірність ракетного обстрілу, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одеса" Михайло Щукін пішов з життя: що він казав про війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:14 Синхроністка Марта Федіна розповіла про блискучу перемогу на історичному етапі Кубку світу

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Новина з відео

19:53 Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення

Новина з відео

19:36 Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

Новина з відео

19:30 Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

Актуальне по темі

None 18 Березень 12:34

В АРМА передали корпоративні права та нерухоме майно російського бізнесмена: деталі

None 18 Березень 12:32

"Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

None 18 Березень 12:15

Кадровий голод: в Енергодарі окупанти шукають колаборантів по оголошенню

None 18 Березень 11:44

Відомий український тренер зганьбився заявою про спорт поза політикою

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB