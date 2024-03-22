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Загрузка судов в портах Большой Одессы продолжается — подробности экспорта

22 марта 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Загрузка судов в портах Большой Одессы продолжается — подробности экспорта
Балкер KOSTA. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 22 марта, десятки судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако значительную часть составляет металлургическая промышленность.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic .

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоит 20 судно, еще 19 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Среди всех судов есть 2 химических танкера. Также на вход в порты следует 7 судов, на выход — 5.

Загрузка судов в портах Большой Одессы продолжается — подробности экспорта - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: скриншот

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Загрузка судов в портах Большой Одессы продолжается — подробности экспорта - фото 2
Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Экспорт зерновым коридором

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Добавим, что единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" в очередной раз был выставлен на аукцион. На этот раз его стоимость указана вдвое меньше, чем в предыдущий раз.

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