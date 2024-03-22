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Завантаження суден в портах Великої Одеси триває — подробиці експорту

22 березня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Завантаження суден в портах Великої Одеси триває — подробиці експорту
Балкер KOSTA. Фото: MarineTraffic
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 22 березня, десятки суден перебуває на завантаженні в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте значну частину займає металургійна промисловість.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 20 судно, ще 19 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Серед усіх суден є 2 хімічних танкери. Також на вхід до портів прямує 7 суден, на вихід — 5.
 

Завантаження суден в портах Великої Одеси триває — подробиці експорту - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: скриншот

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. 

Завантаження суден в портах Великої Одеси триває — подробиці експорту - фото 2
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Експорт зерновим коридором

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйни тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в черговий раз виставили на аукціон. На цей раз його вартість зазначена вдвічі менша, ніж попереднього разу.

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