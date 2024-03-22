Завантаження суден в портах Великої Одеси триває — подробиці експорту
Станом на сьогодні, 22 березня, десятки суден перебуває на завантаженні в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте значну частину займає металургійна промисловість.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Рух суден у Чорному морі
Наразі відомо, що в порту Одеси стоїть 20 судно, ще 19 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Серед усіх суден є 2 хімічних танкери. Також на вхід до портів прямує 7 суден, на вихід — 5.
Робота Дунайських портів
Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії перебувають більше ніж 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію.
Експорт зерновим коридором
Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 мільйни тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.
Також ми писали, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.
Додамо, що єдиний майновий комплекс державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" в черговий раз виставили на аукціон. На цей раз його вартість зазначена вдвічі менша, ніж попереднього разу.
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