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Нанесли ущерб на десятки миллионов евро — БЭБ проводит обыски на Одесской таможне

30 мая 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Нанесли ущерб на десятки миллионов евро — БЭБ проводит обыски на Одесской таможне
Зона таможенного контроля. Фото: ГПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят обыски в компании "Аттоло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Гроге и Владимиру Науменко. Компанию подозревают в "сером" экспорте зерна, что могло нанести миллионный ущерб государству.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в БЭБ.

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В чем подозреваются

Одесские бизнесмены избегали уплаты налогов в бюджет страны во время экспортных операций. Для этого использовались реквизиты сомнительных предприятий, которые имели признаки нарушений законодательства. Таким образом, из терминала было вывезено минимум 40 тыс. тонн зерновых и масличных в 2023 году.

По данным следствия, компании фигурантов также сотрудничали с подсанкционным контрабандистом, лишенным украинского гражданства. Бизнесмены обеспечивали экспорт зерновых через один из терминалов Одесского порта, что могло привести к потерям для государственного бюджета в размере 22,5 млн евро ежемесячно.

Что угрожает

БЭБ расследует уголовные правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины), подлогом документов (ст. 358 УК Украины), легализацией доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины), и незаконным обращением с оружием или боеприпасами (ст. 263 УК Украины). Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Коррупционные схемы одесской таможни

Мы ранее писали, что один из чиновников Одесской таможни зарабатывал на том, что требовал взятки от импортеров. Однако суммы зависели от объема и вида товара. Пока злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили на взяточничестве инспектора Одесской таможни. Мужчина брал свой процент за вывоз незадекларированных наличных из Украины.

Добавим, что работница Одесской таможни требовала взятку за непрепятствование в выдаче разрешений на растаможку товаров. Прокуроры Одессы разоблачили злоумышленницу, пока ей грозит лишение свободы.

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