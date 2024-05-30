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Завдали збитків на десятки мільйонів євро — БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці

30 травня 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Завдали збитків на десятки мільйонів євро — БЕБ проводить обшуки на Одеській митниці
Зона митного контролю. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять обшуки в компанії "Аттоло Гранум", підконтрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку. Компанію підозрюють у "сірому" експорті зерна, що могло завдати мільйонних збитків державі.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в БЕБ.

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В чому підозрюються

Одеські бізнесмени уникали сплати податків до бюджету країни під час експортних операцій. Задля цього використовувались реквізити сумнівних підприємств, які мали ознаки порушень законодавства. Таким чином, з терміналу було вивезено мінімум 40 тис. тонн зернових і олійних в 2023 році.

За даними слідства, компанії фігурантів також співпрацювали з  підсанкційним контрабандистом, позбавленим українського громадянства. Бізнесмени забезпечували експорт зернових через один з терміналів Одеського порту, що могло призвести до втрат для державного бюджету у розмірі 22,5 млн євро щомісяця.

Що загрожує

БЕБ розслідує кримінальні правопорушення, пов'язані з ухиленням від сплати податків (ст. 212 КК України), підробленням документів (ст. 358 КК України), легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України), та незаконним поводженням зі зброєю або боєприпасами (ст. 263 КК України). Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.

Корупційні схеми одеської митниці

Ми раніше писали, що один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. Проте суми залежали від обсягів та виду товару. А наразі зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також ми писали, що правоохоронці викрили на хабарництві інспектора Одеської митниці. Чоловік брав свій відсоток за вивезення незадекларованої готівки з України.

Додамо, що робітниця Одеської митниці вимагала хабар за неперешкоджання у видачі дозволів на розмитнення товарів. Прокурори Одеси викрили зловмисницю, наразі їй загрожує позбавлення волі.

махінації
БЕБ
Одеський порт
експорт зерна
Одеська область
злочин
Митна служба
Одеса
податки
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