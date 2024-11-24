Спасатели сняли детей с аттракциона на высоте 18 метров

Зависли на аттракционе — подробности инцидента в Одессе
В Одессе в парке аттракционов ребята застряли на аттракционе на высоте. Спасатели вместе с работниками парка оперативно провели эвакуацию.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Спасательная операция в Одессе
Известно, что в воздухе "зависли" четверо детей. Они находились на высоте 18 метров полчаса. Сам аттракцион остановился из-за технической неисправности. Пожарные с помощью веревочного страхования спустили детей по аварийной лестнице. На месте также работали психологи ГСЧС, оказавшие эмоциональную поддержку пострадавшим. К счастью, обошлось без травм.
Что предшествовало
Ранее мы сообщали, что в Одессе из-за внезапного отключения электроэнергии остановился аттракцион. Люди оказались заблокированными на высоте и ожидают помощи.
Напомним, в Одесской области подросток использовал кота как "автомат" и швырял его. Также мы писали, что ураган в Одессе повалил десятки деревьев и веток.
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