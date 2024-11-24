Рятувальники зняли дітей з атракціону на висоті 18 метрів

Психолог розмовляє з дитиною. Фото: ДСНС

В Одесі у парку атракціонів діти застрягли на атракціоні на висоті. Рятувальники разом із працівниками парку оперативно провели евакуацію.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Відомо, що у повітрі "зависло" четверо дітей. Вони перебували на висоті 18 метрі пів години. Сам атракціон зупинився через технічну несправність. Вогнеборці за допомогою мотузкового страхування спустили дітей по аварійній драбині. На місці також працювали психологи ДСНС, які надали емоційну підтримку постраждалим. На щастя, обійшлося без травм.

Рятувальники допомагають дітям. Фото: ДСНС

Рятувальник допомагає дитині спуститися. Фото: ДСНС

Що передувало

Раніше ми повідомляли, що в Одесі через раптове вимкнення електроенергії зупинився атракціон. Люди опинилися заблокованими на висоті та очікують допомоги.

Атракціон, на якому застрягли діти. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Одещині підліток використовував кота як "автомат" і жбурляв його. Також ми писали, що буревій в Одесі повалив десятки дерев та гілля.