Увеличение объемов экспорта металлургии – что известно о работе портов Большой Одессы

Движение судов в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

На сегодня, 20 марта, десятки судов загружаются и отправляются в разные концы света. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако сегодня на погрузке в портах петебывают также пять химических танкеров.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 17 судов, еще 22 — в Черноморске, и 11 — в Южном. Среди всех судов есть 5 химических танкеров. Также на вход по портам следует 3 судна, на выход — 5.

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Экспорт зерновым коридором

Напомним, что ВСУ ведут борьбу с врагом не только на суше, но и на воде. Именно от успехов в Черном море зависит экспорт украинской продукции на мировые рынки, что в свою очередь отражается и на экономике страны. Чтобы добиться полной безопасности в зерновом коридоре нужно уничтожить российский флот.



Также мы сообщали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.



Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 млн тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.