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Збільшення обсягів експорту металургії — що відомо про роботу портів Великої Одеси

20 березня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Збільшення обсягів експорту металургії — що відомо про роботу портів Великої Одеси
Рух суден у портах Великої Одеси. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 20 березня, десятки суден завантажуються і вирушають в різні кінці світу. Переважна більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте сьогодні на завантаженні у портах петебувають також п'ять хімічних танкерів.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 17 суден, ще 22 — у Чорноморську, та 11 — у Південному. Серед усіх суден є 5 хімічних танкерів. Також на вхід по портів прямує 3 судна, на вихід — 5.

Робота Дунайських портів

Біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. 

Збільшення обсягів експорту металургії — що відомо про роботу портів Великої Одеси - фото 1
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: скриншот

Експорт зерновим коридором

Нагадаємо, що ЗСУ ведуть боротьбу з ворогом не тільки на суші, але й на воді. Саме від успіхів у Чорному морі залежить експорт української продукції на світові ринки, що своєю чергою відображається і на економіці країни. Щоб добитися повної безпеки у зерновому коридорі, потрібно знищити російський флот.

Також ми повідомляли, що показники експорту України портами Великої Одеси поступово наближаються до довоєнних показників. Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року становив 8 млн тонн, що стало рекордом з початку війни.

Додамо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 млн тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

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