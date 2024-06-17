Обманула родственников военных: жительница Одесской области приговорена к заключению

В Одесской области женщину осудили за мошенничество. Иллюстративное фото: Freepik

Жительница Одесчины, обманувшая родственников четырех военнослужащих, три года проведет за решеткой. Злоумышленница обманом выманила около 9000 гривен, которые люди отправляли на нужды защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

32-летняя жительница Одесской области использовала социальные сети для сбора данных о без вести пропавших военнослужащих и их родственников. После этого звонила им, представлялась волонтером и врала, что якобы их родственники найдены живыми и лежат в госпитале в Бахмуте.

Злоумышленница просила перечислить на ее банковский счет средства на лечение, питание и транспортировку военных в безопасное место. Озвучиваемые ею суммы колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. В ходе следствия стало известно, что ее жертвами стали четыре гражданина, которые в общей сложности отправили женщине более 9000 гривен.

Какой приговор

Мошеннице выдвинули обвинения по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, в частности совершенном повторно.

Обвинительный акт был направлен в суд, который признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в полтора года.

Случаи мошенничества в Одесской области

Мы писали, что правоохранители задержали одесситку, которая обманула продавцов в интернете почти на 70 тысяч гривен. За такие сделки женщине объявили подозрение в мошенничестве, ей грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе перед судом предстанут участники преступной схемы за масштабное мошенничество, осуществлявшееся под видом международного инвестиционного холдинга. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более 5 миллионов гривен.