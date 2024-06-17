Ошукала родичів військових: жителька Одещини засуджена до ув'язнення

На Одещині жінку засудили за шахрайство. Ілюстративне фото: Freepik

Жителька Одещини, яка ошукала родичів чотирьох військовослужбовців, три роки проведе за ґратами. Зловмисниця обманом виманила близько 9000 гривень, які люди відправляли на потреби захисників.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

32-річна жителька Одещини використовувала соціальні мережі для збору даних про безвісти зниклих військовослужбовців та їхніх родичів. Після цього телефонувала їм, представлялася волонтеркою та брехала, що нібито їхні родичі знайдені живими та лежать в госпіталі у Бахмуті.

Зловмисниця просила перерахувати на її банківський рахунок кошти на лікування, харчування й транспортування військових у безпечне місце. Суми, які вона озвучувала, коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Під час слідства стало відомо, що її жертвами стали четверо громадян, які загалом відправили жінці понад 9000 гривень.

Який вирок

Шахрайці висунули обвинувачення за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України — у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно.

Обвинувальний акт скерували до суду, який визнав жінку винною і призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном півтора року.

Випадки шахрайства на Одещині

Ми писали, що правоохоронці затримали одеситку, яка ошукала продавців в інтернеті на майже 70 тисяч гривень. За такі оборудки жінці оголосили підозру у шахрайстві, та наразі їй загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство, яке здійснювали під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад 5 мільйонів гривень.