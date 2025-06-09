Возгорания в Одесской области нанесли ущерб на миллионы - что делать если увидели пожар

Убытки на миллионы — на Одесчине пылали гектары земли
За минувшие сутки в Одесской области произошел 21 пожар, в результате которых было уничтожено более 10 гектаров земли. Ущерб окружающей среде из-за этих возгораний составил более 23 миллиардов гривен.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Пожары на миллионы
По данным экологов, пожары нанесли ущерб окружающей среде на сумму более 23 миллиардов гривен. Только одно возгорание сухой растительности в Раздельнянском районе нанесло ущерб на сумму 5,5 миллионов гривен. В ГСЧС назвали причиной этих бедствий халатность местных жителей.
"Эти цифры — это в основном вина безответственных людей. Тех, кто пренебрегая нашими советами и обращением, продолжает уничтожать родной край! Помните, только совместными усилиями мы сможем уменьшить эту статистику", — говорится в сообщении спасателей.
Что делать при пожаре
Если увидели пожар в поле или в лесу, следуйте следующим инструкциям:
- Не паникуйте и не убегайте от пламени, которое быстро приближается в противоположную от огня сторону, а преодолевайте кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.
- Из опасной зоны, к которой приближается пламя, выходите быстро, перпендикулярно направлению распространения огня.
- Выйдя из очага пожара, сообщите местные органы власти и аварийно-спасательную службу по телефону "101" о месте, размерах и характере пожара.
- Если убежать нет возможности, выйдите на открытую местность или войдите в водоем; дышите через смоченную ткань как можно ближе приблизившись к земле, сообщите о своем местонахождении спасательные службы.
Напомним, недавно мы писали о кафе, которое полностью выгорело в Одессе. А также о сожженных автомобилях в нашем городе.
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