Загоряння на Одещині нанесли збитків на мільйони - що робити якщо побачили пожежу

Пожежі на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

За минулу добу на Одещині сталась 21 пожежа, в результаті яких було знищено понад 10 гектарів землі. Шкода довкіллю через ці загоряння склала понад 23 мільярди гривень.

Про це повідомили у ДСНС Одещини.

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За даними екологів, пожежі завдали шкоди довкіллю на суму понад 23 мільярди гривень. Лише одне загоряння сухої рослинності в Роздільнянському районі нанесла збитків на суму 5,5 мільйонів гривень. У ДСНС назвали причиною цих лих недбалість місцевих мешканців.

"Ці цифри - це здебільшого вина безвідповідальних людей. Тих, хто нехтуючи нашими порадами та зверненням, продовжує нищити рідний край! Пам’ятайте, лише спільними зусиллями ми зможемо зменшити цю статистику", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Пожежа у полі. Фото: ДСНС Одещини

Горить сухостій. Фото: ДСНС Одещини

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Що робити при пожежі

Якщо побачили пожежу у полі або в лісі, слідкуйте наступним інструкціям:

Не панікуйте та не тікайте від полум’я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову й обличчя одягом.

З небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню.

Вийшовши з осередку пожежі, повідомте місцеві органи влади та аварійно-рятувальну службу за телефоном "101" про місце, розміри та характер пожежі.

Якщо втекти немає можливості, вийдіть на відкриту місцевість або увійдіть у водойму; дихайте через змочену тканину якомога ближче наблизившись до землі, повідомте про своє місцезнаходження рятувальні служби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кафе, яке повністю вигоріло в Одесі. А також про спалені автівки в нашому місті.