Сбил на трассе упавшую на женщину корову: в Одесской области расследуют подробности ДТП
Но на трассе Балта — Кривое Озеро в Одесской области произошла авария, в которой травмировалась женщина. О ее госпитализации правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
Детали инцидента
По предварительным данным известно, что водитель внедорожника BMW-X5, двигаясь в пределах села Познанка-1 Любашевской ОТГ, наехал на корову, которая шла в стаде у обочины. Само животное не пострадало, однако оно упало на хозяйку. Через несколько часов женщине стало плохо, и ее каретой скорой медицинской помощи доставили в больницу. Пострадавшей диагностировали перелом затылочной кости, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения.
Правоохранители отмечают, что водитель удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался 61-летний житель Балты. Полицейским он объяснил, что покинул место происшествия только после того, как женщина его заверила, что с ней все хорошо.
Личность водителя полицейские установили в течение нескольких часов. Им оказался 61-летний житель Балты. Полицейским он объяснил, что покинул место происшествия только после того, как женщина его заверила, что с ней все хорошо.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины. Его автомобиль изъяли на штрафплощадку, судебные экспертизы продолжаются. Ему грозит лишение свободы до трех лет.
ДТП в Одесской области
Напомним, 12 сентября примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса — Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.
Добавим, ночью 3 и 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы произошло два страшных дорожно-транспортных происшествия. Аварии привели к гибели пешехода и водителя транспортного средства.