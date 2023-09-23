В Одесской области расследуют подробности ДТП

Место аварии в Одесской области. Фото: Нацполиция

Но на трассе Балта — Кривое Озеро в Одесской области произошла авария, в которой травмировалась женщина. О ее госпитализации правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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Детали инцидента

По предварительным данным известно, что водитель внедорожника BMW-X5, двигаясь в пределах села Познанка-1 Любашевской ОТГ, наехал на корову, которая шла в стаде у обочины. Само животное не пострадало, однако оно упало на хозяйку. Через несколько часов женщине стало плохо, и ее каретой скорой медицинской помощи доставили в больницу. Пострадавшей диагностировали перелом затылочной кости, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения.

Правоохранители отмечают, что водитель удалось установить в течение нескольких часов. Им оказался 61-летний житель Балты. Полицейским он объяснил, что покинул место происшествия только после того, как женщина его заверила, что с ней все хорошо.

Личность водителя полицейские установили в течение нескольких часов. Им оказался 61-летний житель Балты. Полицейским он объяснил, что покинул место происшествия только после того, как женщина его заверила, что с ней все хорошо.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины. Его автомобиль изъяли на штрафплощадку, судебные экспертизы продолжаются. Ему грозит лишение свободы до трех лет.

ДТП в Одесской области

Напомним, 12 сентября примерно в семь утра произошла ужасная авария на трассе Одесса — Рени. В результате столкновения легкового авто и грузовика водитель легковушки умер.

Добавим, ночью 3 и 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы произошло два страшных дорожно-транспортных происшествия. Аварии привели к гибели пешехода и водителя транспортного средства.