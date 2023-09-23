На Одещині розслідують подробиці ДТП

Місце аварії на Одещині. Фото: Нацполіція

Та трасі Балта — Криве Озеро в Одеській області сталася аварія, у якій травмувалася жінка. Про її госпіталізацію правоохоронцям повідомили лікарі швидкої допомоги.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі інциденту

За попередніми даними відомо, що водій позашляховика BMW-X5, рухаючись у межах села Познанка-1 Любашівської ОТГ, наїхав на корову, яка йшла у стаді біля узбіччя. Сама тварина не постраждала, проте вона впала на господарку. За кілька годин жінці стало зле, і її каретою швидкої медичної допомоги доправили до лікарні. Постраждалій діагностували перелом потиличної кістки, струс головного мозку та інші тілесні ушкодження.

Правоохоронці зазначають, що водія вдалося встановити протягом кількох годин. Ним виявився 61-річний житель Балти. Поліцейським він пояснив, що залишив місце пригоди тільки після того, як жінка його запевнила, що з нею все гаразд.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України. Його автівку вилучили на арештмайданчик, судові експертизи тривають. Йому загрожує позбавлення волі до трьох років.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, 12 вересня приблизно о сьомій ранку сталася жахлива аварія на трасі Одеса — Рені. Внаслідок зіткнення легкового авто та вантажівки водій легковика помер.

Додамо, вночі 3 та 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси сталися дві страшні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії призвели до загибелі пішохода та водія транспортного засобу.