В Одесской области задержали наркоторговцев

Полиция задержала правонарушителей. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержаны преступники, которые занимались незаконной продажей запрещенных веществ. Мошенники сбывали свертки с каннабисом во время личных встреч с "клиентами".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Двое жителей Одесской области 18 и 26 лет долгое время продавали наркотики. Для этого они использовали перевод на карту или наличную оплату во время личной встречи. На месте у злоумышленников изъяли почти 50 грамм наркотического зелья и 11 тысяч гривен, полученные за его реализацию.

Какое наказание грозит

Правонарушителей задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Другие наркопреступления в Одесской области

Напомним, в Одессе патрульная полиция задержала подозрительного мужчину, хранившего запрещенные вещества. Во время осмотра вещей он нервничал и находился в состоянии наркотического опьянения.

Также мы писали, что в Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Житель Болградского района хранил пакеты каннабиса с целью сбыта.