На Одещині затримали наркоторговців

Поліція затримала правопорушників. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали злочинців, які займалися незаконним продажем заборонених речовин. Шахраї збували пакунки з канабісом під час особистих зустрічей з "клієнтами".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Двоє мешканців Одещини 18 та 26 років протягом довгого часу продавали наркотики. Для цього вони використовували переказ на картку або готівкову оплату під час особистої зустрічі. На місці у зловмисників вилучили майже 50 грамів наркотичного зілля та 11 тисяч гривень, отримані за його реалізацію.

Яке покарання загрожує

Правопорушників затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Інші наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту.