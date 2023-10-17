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Збували канабіс у місті: на Одещині затримали наркоторговців

17 жовтня 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали наркоторговців
Поліція затримала правопорушників. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали злочинців, які займалися незаконним продажем заборонених речовин. Шахраї збували пакунки з канабісом під час особистих зустрічей з "клієнтами". 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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Деталі схеми

Двоє мешканців Одещини 18 та 26 років протягом довгого часу продавали наркотики. Для цього вони використовували переказ на картку або готівкову оплату під час особистої зустрічі. На місці у зловмисників вилучили майже 50 грамів наркотичного зілля та 11 тисяч гривень, отримані за його реалізацію.

Яке покарання загрожує

Правопорушників затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Інші наркозлочини на Одещині

Нагадаємо, в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Також ми писали, що в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту. 

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