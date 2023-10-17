Збували канабіс у місті: на Одещині затримали наркоторговців
В Одеській області затримали злочинців, які займалися незаконним продажем заборонених речовин. Шахраї збували пакунки з канабісом під час особистих зустрічей з "клієнтами".
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Деталі схеми
Двоє мешканців Одещини 18 та 26 років протягом довгого часу продавали наркотики. Для цього вони використовували переказ на картку або готівкову оплату під час особистої зустрічі. На місці у зловмисників вилучили майже 50 грамів наркотичного зілля та 11 тисяч гривень, отримані за його реалізацію.
Яке покарання загрожує
Правопорушників затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Інші наркозлочини на Одещині
Нагадаємо, в Одесі патрульна поліція затримала підозрілого чоловіка, який зберігав заборонені речовини. Під час огляду речей він нервував та перебував у стані наркотичного сп'яніння.
Також ми писали, що в Одеській області поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Мешканець Болградського району зберігав пакунки канабісу з подальшою метою збуту.
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