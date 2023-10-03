Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сбывали каннабис в городе: дело одесских наркоторговцев направили в суд arrow

Сбывали каннабис в городе: дело одесских наркоторговцев направили в суд

3 октября 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дело одесских наркоторговцев направили в суд
Мужчину задержали с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы торговцев запрещенных веществ. Злоумышленники продавали каннабис всем желающим на территории Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

По информации правоохранителей, план схемы разработал 44-летний одессит, а двух сообщников в возрасте 22 и 23 лет он привлек в качестве исполнителей.

полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы торговцев каннабисом
Полиция задержала участника схемы. Фото: Нацполиция
полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы торговцев каннабисом
Наркотические вещества в банках. Фото: Нацполиция

Детали преступной схемы

Старший мужчина поставлял товар своим реализаторам, которые и передавали его клиентам.

Во время санкционированных обысков по месту проживания мужчин правоохранители также изъяли каннабис и его экстракт. Происхождение наркотического средства подтвердили экспертными выводами.

полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы торговцев каннабисом
Изъятые вещественные подтверждения. Фото: Нацполиция
полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы торговцев каннабисом
Полиция задержала главу группы дома. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчинам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, связанным с хранением и реализацией наркотиков. Обвинительный акт уже направлен в суд. Согласно действующему законодательству, им грозит лишение свободы сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.

Также мы писали, что в Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз