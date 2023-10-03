Дело одесских наркоторговцев направили в суд

Мужчину задержали с поличным. Фото: Нацполиция

Одесские полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении преступной группы торговцев запрещенных веществ. Злоумышленники продавали каннабис всем желающим на территории Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, план схемы разработал 44-летний одессит, а двух сообщников в возрасте 22 и 23 лет он привлек в качестве исполнителей.

Полиция задержала участника схемы. Фото: Нацполиция

Наркотические вещества в банках. Фото: Нацполиция

Детали преступной схемы

Старший мужчина поставлял товар своим реализаторам, которые и передавали его клиентам.

Во время санкционированных обысков по месту проживания мужчин правоохранители также изъяли каннабис и его экстракт. Происхождение наркотического средства подтвердили экспертными выводами.

Изъятые вещественные подтверждения. Фото: Нацполиция

Полиция задержала главу группы дома. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Мужчинам предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, связанным с хранением и реализацией наркотиков. Обвинительный акт уже направлен в суд. Согласно действующему законодательству, им грозит лишение свободы сроком от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили местного жителя в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Наркотики в больших объемах мужчина заказывал в виде "закладок" в Интернете.

Также мы писали, что в Одессе 17-летний парень продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.