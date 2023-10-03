Збували канабіс у місті: справу одеських наркоторговців скерували до суду
Одеські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи торговців заборонених речовин. Зловмисники продавали канабіс усім охочим на території Одеси.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, план схеми розробив 44-річний одесит, а двох спільників, віком 22 та 23 роки, він залучив як виконавців.
Деталі злочинної схеми
Старший чоловік поставляв "товар" своїм реалізаторам, які й передавали його клієнтам.
Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання чоловіків правоохоронці також вилучили канабіс та його екстракт. Походження наркотичного засобу підтвердили експертними висновками.
Яке покарання загрожує
Наразі чоловікам висунули обвинувачення одразу за декількома статтями, пов'язаними зі зберіганням та реалізацією наркотиків. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, їм загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті.
Також ми писали, що в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.