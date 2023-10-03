Справу одеських наркоторговців скерували до суду

Чоловіка затримали на місці злочину. Фото: Нацполіція

Одеські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи торговців заборонених речовин. Зловмисники продавали канабіс усім охочим на території Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, план схеми розробив 44-річний одесит, а двох спільників, віком 22 та 23 роки, він залучив як виконавців.

Поліція затримала учасника схеми. Фото: Нацполіція

Наркотичні речовини у банках. Фото: Нацполіція

Деталі злочинної схеми

Старший чоловік поставляв "товар" своїм реалізаторам, які й передавали його клієнтам.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання чоловіків правоохоронці також вилучили канабіс та його екстракт. Походження наркотичного засобу підтвердили експертними висновками.

Вилучені речові докази. Фото: Нацполіція

Поліція затримала голову групи вдома. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікам висунули обвинувачення одразу за декількома статтями, пов'язаними зі зберіганням та реалізацією наркотиків. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, їм загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили місцевого мешканця у незаконному придбанні та зберіганні заборонених речовин. Наркотики у великих обсягах чоловік замовляв у вигляді "закладок" в Інтернеті.

Також ми писали, що в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.