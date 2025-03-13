Свершилось — в Одессе подключили первую когенерационную установку
В Одессе подключили первую когенерационную установку, полученную от международных партнеров. Она уже обеспечивает электропитанием одну из городских котельных.
Об этом сообщает официальный канал города.
Когенерационная установка
Эта установка способна выдавать 3,3 МВт в час. Однако для работы котельной нужна лишь половина от такой мощности. Поэтому остаток электроэнергии планируют перенаправить для обеспечения работы других объектов.
"Проект реализуется в рамках децентрализации генерации при поддержке международных партнеров из Японии, Норвегии, Швеции и ПРООН с целью повышения энергоустойчивости и безопасности одесской общины",— говорит мэр города Геннадий Труханов.
Работы продолжаются
Также сегодня продолжаются работы по подключению еще трех когенерационных установок, которые уже доставлены в город. Всего по заказу ПРООН для Одессы будет изготовлено 9 таких устройств, общей мощностью 30 МВт.
Напомним, недавно мы писали о том, как доставили в Одессу когенерационные установки. А также об отключении света после обстрелов.
Читайте Новини.LIVE!