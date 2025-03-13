Подключили первую когенерационную установку в Одессе

Когенерационная установка. Фото: скриншот

В Одессе подключили первую когенерационную установку, полученную от международных партнеров. Она уже обеспечивает электропитанием одну из городских котельных.

Об этом сообщает официальный канал города.

Читайте также:

Когенерационная установка

Эта установка способна выдавать 3,3 МВт в час. Однако для работы котельной нужна лишь половина от такой мощности. Поэтому остаток электроэнергии планируют перенаправить для обеспечения работы других объектов.

"Проект реализуется в рамках децентрализации генерации при поддержке международных партнеров из Японии, Норвегии, Швеции и ПРООН с целью повышения энергоустойчивости и безопасности одесской общины",— говорит мэр города Геннадий Труханов.

Работы продолжаются

Также сегодня продолжаются работы по подключению еще трех когенерационных установок, которые уже доставлены в город. Всего по заказу ПРООН для Одессы будет изготовлено 9 таких устройств, общей мощностью 30 МВт.

Напомним, недавно мы писали о том, как доставили в Одессу когенерационные установки. А также об отключении света после обстрелов.