Підключили першу когенераційну установку в Одесі

Когенераційна установка. Фото: скриншот

В Одесі підключили першу когенераційну установку, отриману від міжнародних партнерів. Вона вже забезпечує електроживленням одну з міських котелень.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Когенераційна установка

Ця установка здатна видавати 3,3 МВт за годину. Проте для роботи котельні потрібна лише половина від такої потужності. Тому залишок електроенергії планують перенаправити для забезпечення роботи інших об'єктів.

"Проєкт реалізується в рамках децентралізації генерації за підтримки міжнародних партнерів з Японії, Норвегії, Швеції та ПРООН з метою підвищення енергостійкості та безпеки одеської громади",— каже мер міста Геннадій Труханов.

Роботи тривають

Також сьогодні тривають роботи з підключення ще трьох когенераційних установок, які вже доставлені в місто. Загалом на замовлення ПРООН для Одеси буде виготовлено 9 таких пристроїв, загальною потужністю 30 МВт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як доставили в Одесу когенераційні установки. А також про відключення світла після обстрілів.