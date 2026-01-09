Видео
В Одессе продают 8.5 соток земли — стоимость впечатляет

В Одессе продают 8.5 соток земли — стоимость впечатляет

Дата публикации 9 января 2026 17:46
Заброшенный участок на Люстдорфской с домом под снос
Участок который продают. Фото: скриншот из видео

В Одессе продают участок на Люстдорфской дороге за более чем 100 тысяч долларов. Дом на нем под снос или реконструкцию. Сама земля заброшена, однако ее стоимость вызывает настоящий шок.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

В Одессе продают участок площадью 8,5 сотки с фасадным выходом на Люстдорфскую дорогу. Это одна из самых активных транспортных артерий города. На территории стоит старый дом, который планируют сносить или реконструировать, ведь здание уже давно отжило свое. Особенность участка — два заезда, что является большой редкостью для плотной застройки этого района. Главный вход расположен с Люстдорфской дороги, а второй — с тыльной стороны через гаражный кооператив. Из-за этого можно организовать отдельный выезд или даже разделить землю на два маленьких участка.

Покупателю не придется тратить время на сложную бумажную работу. Все необходимые коммуникации уже подведены к объекту, а документы полностью готовы к переоформлению и находятся в порядке. Несмотря на то, что участок в запущенном состоянии и зарос кустарниками, его цена — 140 тысяч долларов США.

Напомним, мы сообщали, что на Французском бульваре в Одессе продают квартиру - цена. Также мы писали о том, сколько стоит жилье в историческом доме в центре города.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
