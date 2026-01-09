Відео
В Одесі продають 8.5 соток землі — вартість вражає

Дата публікації: 9 січня 2026 17:46
Занедбана ділянка на Люстдорфській з будинком під знесення
Ділянка, яку продають. Фото: скриншот з відео

В Одесі продають ділянку на Люстдорфській дорозі за понад 100 тисяч доларів. Будинок на ній під знесення або реконструкцію. Сама земля занедбана, проте її вартість викликає справжній шок.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Будинок, який продають в Одесі

Що пропонують

В Одесі продають ділянку площею 8,5 сотки з фасадним виходом на Люстдорфську дорогу. Це одна з найактивніших транспортних артерій міста. На території стоїть старий будинок, який планують зносити або реконструювати, адже будівля вже давно віджила своє. Особливість ділянки — два заїзди, що є великою рідкістю для щільної забудови цього району. Головний вхід розташований із Люстдорфської дороги, а другий — з тильної сторони через гаражний кооператив. Через це можна організувати окремий виїзд або навіть розділити землю на два маленькі участки.

Покупцеві не доведеться витрачати час на складну паперову роботу. Всі необхідні комунікації вже підведені до об'єкта, а документи повністю готові до переоформлення та знаходяться в порядку. Попри те, що ділянка у занедбаному стані та заросла чагарниками, її ціна — 140 тисяч доларів США.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Французькому бульварі в Одесі продають квартиру — ціна. Також ми писали про те, скільки коштує житло в історичному будинку у центрі міста.

Одеса Одеська область житло Новини Одеси продаж Земля
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
