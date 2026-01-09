Занедбана ділянка на Люстдорфській з будинком під знесення

Ділянка, яку продають. Фото: скриншот з відео

В Одесі продають ділянку на Люстдорфській дорозі за понад 100 тисяч доларів. Будинок на ній під знесення або реконструкцію. Сама земля занедбана, проте її вартість викликає справжній шок.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі продають ділянку площею 8,5 сотки з фасадним виходом на Люстдорфську дорогу. Це одна з найактивніших транспортних артерій міста. На території стоїть старий будинок, який планують зносити або реконструювати, адже будівля вже давно віджила своє. Особливість ділянки — два заїзди, що є великою рідкістю для щільної забудови цього району. Головний вхід розташований із Люстдорфської дороги, а другий — з тильної сторони через гаражний кооператив. Через це можна організувати окремий виїзд або навіть розділити землю на два маленькі участки.

Покупцеві не доведеться витрачати час на складну паперову роботу. Всі необхідні комунікації вже підведені до об'єкта, а документи повністю готові до переоформлення та знаходяться в порядку. Попри те, що ділянка у занедбаному стані та заросла чагарниками, її ціна — 140 тисяч доларів США.

