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Зерновые миллионеры — на Одесчине разоблачили дельцов, зарабатывавших на экспорте зерна

2 апреля 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Зерновые миллионеры — на Одесчине разоблачили дельцов, зарабатывавших на экспорте зерна
Правоохранители задержали преступников. Фото: ГБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На юге Украины разоблачили должностных лиц Госпродпотребслужбы, ставших миллионерами на экспорте зерновых. Сотрудники учреждения в Одесской и Запорожской областях потребовали деньги за выдачу разрешительных сертификатов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

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Детали коррупционной деятельности

Чиновники привлекли к схеме 11 человек, среди которых были работники брокерских компаний. Мошенники требовали дополнительных средств за изготовление актов о результатах обследования, необходимых для экспорта ячменя и кукурузы. За свою "работу" они каждый месяц получали до 160 тысяч долларов США.

Что изъяли во время обысков

  • 8 автомобилей элит-класса,
  • записные книжки с перечнем распределения сумм между участниками схемы,
  • черновые записи и компьютерную технику, на которой изготовлялись изъятые документы;
  • другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.

Какое наказание грозит

В настоящее время задержаны пять участников схемы, которым сообщили о подозрении в получении неправомерного требования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, что в Одесской области полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств. Так, служащие экстренки оформили фиктивных работников на работу, а их зарплату присваивали себе.

Также мы сообщали, что работники ГБР разоблачили правоохранительницу, которая насчитала зарплату подчиненной, которая почти не появлялась на работе. Таким образом, работница получила один миллион гривен.

Одесса
ГБР
мошенничество
Одесская область
зерно
экспорт зерна
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