Зерновые миллионеры — на Одесчине разоблачили дельцов, зарабатывавших на экспорте зерна
На юге Украины разоблачили должностных лиц Госпродпотребслужбы, ставших миллионерами на экспорте зерновых. Сотрудники учреждения в Одесской и Запорожской областях потребовали деньги за выдачу разрешительных сертификатов.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
Детали коррупционной деятельности
Чиновники привлекли к схеме 11 человек, среди которых были работники брокерских компаний. Мошенники требовали дополнительных средств за изготовление актов о результатах обследования, необходимых для экспорта ячменя и кукурузы. За свою "работу" они каждый месяц получали до 160 тысяч долларов США.
Что изъяли во время обысков
- 8 автомобилей элит-класса,
- записные книжки с перечнем распределения сумм между участниками схемы,
- черновые записи и компьютерную технику, на которой изготовлялись изъятые документы;
- другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.
Какое наказание грозит
В настоящее время задержаны пять участников схемы, которым сообщили о подозрении в получении неправомерного требования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Напомним, что в Одесской области полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств. Так, служащие экстренки оформили фиктивных работников на работу, а их зарплату присваивали себе.
Также мы сообщали, что работники ГБР разоблачили правоохранительницу, которая насчитала зарплату подчиненной, которая почти не появлялась на работе. Таким образом, работница получила один миллион гривен.
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