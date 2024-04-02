Зерновые миллионеры — на Одесчине разоблачили дельцов, зарабатывавших на экспорте зерна

Правоохранители задержали преступников. Фото: ГБР

На юге Украины разоблачили должностных лиц Госпродпотребслужбы, ставших миллионерами на экспорте зерновых. Сотрудники учреждения в Одесской и Запорожской областях потребовали деньги за выдачу разрешительных сертификатов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

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Детали коррупционной деятельности

Чиновники привлекли к схеме 11 человек, среди которых были работники брокерских компаний. Мошенники требовали дополнительных средств за изготовление актов о результатах обследования, необходимых для экспорта ячменя и кукурузы. За свою "работу" они каждый месяц получали до 160 тысяч долларов США.

Что изъяли во время обысков

8 автомобилей элит-класса,

записные книжки с перечнем распределения сумм между участниками схемы,

черновые записи и компьютерную технику, на которой изготовлялись изъятые документы;

другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.

Какое наказание грозит

В настоящее время задержаны пять участников схемы, которым сообщили о подозрении в получении неправомерного требования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит до трех лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, что в Одесской области полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств. Так, служащие экстренки оформили фиктивных работников на работу, а их зарплату присваивали себе.

Также мы сообщали, что работники ГБР разоблачили правоохранительницу, которая насчитала зарплату подчиненной, которая почти не появлялась на работе. Таким образом, работница получила один миллион гривен.