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Зернові мільйонери — на Одещині викрили ділків, які заробляли на експорті збіжжя

2 квітня 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Зернові мільйонери — на Одещині викрили ділків, які заробляли на експорті збіжжя
Правоохоронці затримали злочинців. Фото: ДБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На півдні України викрили посадовців Держпродспоживслужби, які стали мільйонерами на експорті зернових. Співробітники установи в Одеській та Запорізькій областях вимагали гроші за видачу дозвільних сертифікатів. 

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР). 

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Деталі корупційної діяльності

Посадовці залучили до схеми 11 людей, серед яких були працівники брокерських компаній. Шахраї вимагали додаткові кошти за виготовлення актів про результати обстеження, які необхідні для здійснення експорту ячменю та кукурудзи. За свою "роботу" вони щомісяця отримували до 160 тисяч доларів США. 

Що вилучили під час обшуків

  • 8 автомобілів еліт-класу,
  • записники з переліком розподілу сум між учасниками схеми,
  • чорнові записи та комп’ютерну техніку на якій виготовлялись вилучені документи;
  • інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.

Яке покарання загрожує

Наразі затримано пʼятьох учасників схеми, яким повідомили про підозру в одержанні неправомірної вимоги в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує до трьох років увʼязнення з конфіскацією майна. Слідство триває. 

Нагадаємо, що в Одеській області поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів. Так, службовці екстренки оформили фіктивних працівників на роботу, а їхню зарплатню привласнювали собі. 

Також ми повідомляли, що працівники ДБР викрили правоохоронницю, яка нарахувала зарплатню підлеглій, що майже не з'являлась на роботі. Таким чином працівниця отримала один мільйон гривень.

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