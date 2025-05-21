Акция Почти.9:00 в Одессе в честь памяти погибших от войны в Украине

Акция на Соборной. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня на Соборной площади в Одессе провели акцию памяти "Помни.9:00". Таким образом активисты напоминают горожанам о минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии РФ.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтение памяти

В результате полномасштабного вторжения России в Украину уже погибли десятки тысяч людей. Война каждый день продолжает забирать жизни украинцев и самое меньшее что каждый из нас может для них сделать — почтить их память минутой молчания.

Минута молчания. Фото: Наталья Михайленко

Почтение памяти. Фото: Наталья Михайленко

Участники акции. Фото: Наталья Михайленко

Погибшие военные

В этот раз участники акции персонально вспоминали защитников из Одесской области, которые погибли, воюя за независимость. Сегодня почтили следующих служащих:

Николай Кравченко "Крук";

Виталий Смольковский "Q";

Александр Свищ "Фарш";

Дмитрий Жовчак "Кабася";

Сергей Мельниченко "Медуза";

Николай Руденко;

Томиленко Сергей Александрович "Томас".

Память по героям. Фото: Наталья Михайленко

Остановись и почти память. Фото: Наталья Михайленко

С фотографией погибшего. Фото: Наталья Михайленко

Перекрытие дороги

Участники акции частично перекрыли дорогу, чтобы водители Одессы тоже почтили память погибших минутой молчания. Люди за рулем охотно останавливались и поддерживали инициативу активистов.

Перекрытие дороги. Фото: Наталья Михайленко

Женщина на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Люди с собакой на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Добавим, почтение памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Напомним, недавно мы писали об акция в честь нового дня в истории Одессы. А также о митинге возле Международного Комитета Черного Креста.