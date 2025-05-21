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Вспомни тех, кто отдал свою жизнь ради тебя — акция в Одессе

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Дата публикации 21 мая 2025 11:14
Акция Почти.9:00 в Одессе в честь памяти погибших от войны в Украине
Акция на Соборной. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня на Соборной площади в Одессе провели акцию памяти "Помни.9:00". Таким образом активисты напоминают горожанам о минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии РФ.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтение памяти

В результате полномасштабного вторжения России в Украину уже погибли десятки тысяч людей. Война каждый день продолжает забирать жизни украинцев и самое меньшее что каждый из нас может для них сделать — почтить их память минутой молчания.

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Минута молчания. Фото: Наталья Михайленко
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Почтение памяти. Фото: Наталья Михайленко
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Участники акции. Фото: Наталья Михайленко

Погибшие военные

В этот раз участники акции персонально вспоминали защитников из Одесской области, которые погибли, воюя за независимость. Сегодня почтили следующих служащих:

  • Николай Кравченко "Крук";
  • Виталий Смольковский "Q";
  • Александр Свищ "Фарш";
  • Дмитрий Жовчак "Кабася";
  • Сергей Мельниченко "Медуза";
  • Николай Руденко;
  • Томиленко Сергей Александрович "Томас".
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Память по героям. Фото: Наталья Михайленко
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Остановись и почти память. Фото: Наталья Михайленко
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С фотографией погибшего. Фото: Наталья Михайленко

Перекрытие дороги

Участники акции частично перекрыли дорогу, чтобы водители Одессы тоже почтили память погибших минутой молчания. Люди за рулем охотно останавливались и поддерживали инициативу активистов.

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Перекрытие дороги. Фото: Наталья Михайленко
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Женщина на дороге. Фото: Наталья Михайленко
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Люди с собакой на дороге. Фото: Наталья Михайленко

Добавим, почтение памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Напомним, недавно мы писали об акция в честь нового дня в истории Одессы. А также о митинге возле Международного Комитета Черного Креста.

Одесса акция Новости Одессы люди война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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