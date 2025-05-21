Акция Почти.9:00 в Одессе в честь памяти погибших от войны в Украине

Вспомни тех, кто отдал свою жизнь ради тебя — акция в Одессе
Сегодня на Соборной площади в Одессе провели акцию памяти "Помни.9:00". Таким образом активисты напоминают горожанам о минуте молчания в честь погибших от вооруженной агрессии РФ.
Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.
Почтение памяти
В результате полномасштабного вторжения России в Украину уже погибли десятки тысяч людей. Война каждый день продолжает забирать жизни украинцев и самое меньшее что каждый из нас может для них сделать — почтить их память минутой молчания.
Погибшие военные
В этот раз участники акции персонально вспоминали защитников из Одесской области, которые погибли, воюя за независимость. Сегодня почтили следующих служащих:
- Николай Кравченко "Крук";
- Виталий Смольковский "Q";
- Александр Свищ "Фарш";
- Дмитрий Жовчак "Кабася";
- Сергей Мельниченко "Медуза";
- Николай Руденко;
- Томиленко Сергей Александрович "Томас".
Перекрытие дороги
Участники акции частично перекрыли дорогу, чтобы водители Одессы тоже почтили память погибших минутой молчания. Люди за рулем охотно останавливались и поддерживали инициативу активистов.
Добавим, почтение памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.
Напомним, недавно мы писали об акция в честь нового дня в истории Одессы. А также о митинге возле Международного Комитета Черного Креста.
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