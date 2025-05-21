Акція Вшануй.9:00 в Одесі на честь пам'яті загиблих від війни в Україні

Згадай тих, хто віддав своє життя заради тебе — акція в Одесі
Сьогодні на Соборній площі в Одесі провели акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Таким чином активісти нагадують містянам про хвилину мовчання на честь загиблих від збройної агресії РФ.
Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.
Вшанування пам'яті
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинули десятки тисяч людей. Війна кожного дня продовжує забирати життя українців і найменше, що кожен із нас може для них зробити — вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.
Загиблі військові
Цього разу учасники акції персонально згадували захисників з Одещини, які загинули, воюючи за незалежність. Сьогодні вшанували пам'ять службовців:
- Микола Кравченко "Крук";
- Віталій Смольковський "Q";
- Олександр Свіщ "Фарш";
- Дмитро Жовчак "Кабася";
- Сергій Мельниченко "Медуза";
- Микола Руденко;
- Томіленко Сергій Олександрович "Томас".
Перекриття дороги
Учасники акції частково перекрили дорогу, аби водії Одеси теж вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Люди за кермом охоче зупинялися та підтримували ініціативу активістів.
Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію на честь нового дня в історії Одеси. А також про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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