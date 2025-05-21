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Згадай тих, хто віддав своє життя заради тебе — акція в Одесі

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Дата публікації: 21 травня 2025 11:14
Акція Вшануй.9:00 в Одесі на честь пам'яті загиблих від війни в Україні
Акція на Соборній. Фото: Наталя Михайленко

Сьогодні на Соборній площі в Одесі провели акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Таким чином активісти нагадують містянам про хвилину мовчання на честь загиблих від збройної агресії РФ.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанування пам'яті

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже загинули десятки тисяч людей. Війна кожного дня продовжує забирати життя українців і найменше, що кожен із нас може для них зробити — вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.

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Хвилина мовчання. Фото: Наталя Михайленко
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Вшанування пам'яті. Фото: Наталя Михайленко
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Учасники акції. Фото: Наталя Михайленко

Загиблі військові

Цього разу учасники акції персонально згадували захисників з Одещини, які загинули, воюючи за незалежність. Сьогодні вшанували пам'ять службовців:

  • Микола Кравченко "Крук";
  • Віталій Смольковський "Q";
  • Олександр Свіщ "Фарш";
  • Дмитро Жовчак "Кабася";
  • Сергій Мельниченко "Медуза";
  • Микола Руденко;
  • Томіленко Сергій Олександрович "Томас".
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Пам'ять за героями. Фото: Наталя Михайленко
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Зупинись і вшануй. Фото: Наталя Михайленко
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Із фотокарткою загиблого. Фото: Наталя Михайленко

Перекриття дороги

Учасники акції частково перекрили дорогу, аби водії Одеси теж вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Люди за кермом охоче зупинялися та підтримували ініціативу активістів.

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Перекриття дороги. Фото: Наталя Михайленко
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Жінка на дорозі. Фото: Наталя Михайленко
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Люди із собакою на дорозі. Фото: Наталя Михайленко

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про акцію на честь нового дня в історії Одеси. А також про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Одеса акція Новини Одеси люди війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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