В Одессе, возле мэрии, открыли Аллею Несокрушимых городов - фото

"Аллея несокрушимых городов". Фото: Новини.LIVE

В Одессе, на Биржевой площади перед мэрией, обустроили "Аллею Несокрушимых городов". Эта экспозиция — знак памяти жертв войны и проявление поддержки и благодарности всем тем, кто устоял перед лицом врага и оказывает сопротивление, несмотря на опасность.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама

Читайте также:

Аллея несокрушимых мостов

Пьедесталы 16 колонн, представленных на выставке, были созданы из обломков российских ракет и снарядов, которые попали в украинские дома. Смертоносное железо символизирует ярость, сопротивление и возрождение украинского народа. Количество насечек на каждой колонне — это следы ракетных атак по каждому из городов, которые больше всего пострадали от войны.

Стела Краматорска. Фото: Новини.LIVE

Посмотреть на экспозицию приходили десятки одесситов. Внимание Анны привлекли обломки вражеских снарядов. Девушка говорит: такие выставки необходимы для общества.

"В более спокойных городах люди очень часто забывают о том, что у нас война и что это ужасно. Такие выставки дают людям возможность вспоминать о войне и радоваться, когда в городе все более-менее спокойно", — говорит Анна.

Анна поддерживает идею выставки. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция возле мэрии. Фото: Новини.LIVE

Кривой Рог. Фото: Новини.LIVE

Место для выставки

Место для выставки было выбрано не случайно, ведь возле горсовета прогуливаются немало одесситов и гостей города. Директор департамента внутренней политики Одесского городского совета Александр Жильцов говорит: экспозиция пользуется спросом у рядовых граждан.

"Очень много людей подходили к этим экспонатам, читали, вникали, и понимали что сейчас происходит. Это не первая такая выставка в Одессе и каждый раз это привлекает очень много людей", — говорит Александр Жильцов.

Александр Жильцов, рассказал о выставке. Фото: Новини.LIVE

Обломки снарядов. Фото: Новини.LIVE

Стела Изюма. Фото: Новини.LIVE

Как шрамы от обстрелов

Экспозицию создали художники Добробата. Глава этой организации Дмитрий Иванов говорит: если заглянуть в любую из зеркальных табличек, то можно увидеть отражение своего лица с символическими шрамами от обстрелов. Таким образом скульпторы хотели донести мысль о том, что эта война ранит если не тело, то душу каждого украинца.

"Скульпторы хотели донести, что наше гражданское общество объединено. Наши города тоже страдают каждый день, борясь за свободу и демократию. Каждая зарубка на табличках — это шрамы на нашей стране, на наших городах. Но нас не сломать этим", — говорит глава Добробата Дмитрий Иванов.

Дмитрий Иванов, председатель Добробата. Фото: Новини.LIVE

Ржавый снаряд. Фото: Новини.LIVE

Стела Миргорода. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция будет представлена на Биржевой площади до 20 июля — посетить ее может каждый желающий абсолютно бесплатно. А уже после этого отправится в Николаев, где будет установлена новая колонна в честь этого прифронтового города.

Напомним, недавно мы писали о художественном поезде Говарда Баффета, который приехал в Одессу. А также о последствиях обстрела нашего города этой ночью.