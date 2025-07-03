В Одессе, возле мэрии, открыли Аллею Несокрушимых городов - фото

Ужасы войны — в Одессе открыли Аллею несокрушимых городов
В Одессе, на Биржевой площади перед мэрией, обустроили "Аллею Несокрушимых городов". Эта экспозиция — знак памяти жертв войны и проявление поддержки и благодарности всем тем, кто устоял перед лицом врага и оказывает сопротивление, несмотря на опасность.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.
Аллея несокрушимых мостов
Пьедесталы 16 колонн, представленных на выставке, были созданы из обломков российских ракет и снарядов, которые попали в украинские дома. Смертоносное железо символизирует ярость, сопротивление и возрождение украинского народа. Количество насечек на каждой колонне — это следы ракетных атак по каждому из городов, которые больше всего пострадали от войны.
Посмотреть на экспозицию приходили десятки одесситов. Внимание Анны привлекли обломки вражеских снарядов. Девушка говорит: такие выставки необходимы для общества.
"В более спокойных городах люди очень часто забывают о том, что у нас война и что это ужасно. Такие выставки дают людям возможность вспоминать о войне и радоваться, когда в городе все более-менее спокойно", — говорит Анна.
Место для выставки
Место для выставки было выбрано не случайно, ведь возле горсовета прогуливаются немало одесситов и гостей города. Директор департамента внутренней политики Одесского городского совета Александр Жильцов говорит: экспозиция пользуется спросом у рядовых граждан.
"Очень много людей подходили к этим экспонатам, читали, вникали, и понимали что сейчас происходит. Это не первая такая выставка в Одессе и каждый раз это привлекает очень много людей", — говорит Александр Жильцов.
Как шрамы от обстрелов
Экспозицию создали художники Добробата. Глава этой организации Дмитрий Иванов говорит: если заглянуть в любую из зеркальных табличек, то можно увидеть отражение своего лица с символическими шрамами от обстрелов. Таким образом скульпторы хотели донести мысль о том, что эта война ранит если не тело, то душу каждого украинца.
"Скульпторы хотели донести, что наше гражданское общество объединено. Наши города тоже страдают каждый день, борясь за свободу и демократию. Каждая зарубка на табличках — это шрамы на нашей стране, на наших городах. Но нас не сломать этим", — говорит глава Добробата Дмитрий Иванов.
Экспозиция будет представлена на Биржевой площади до 20 июля — посетить ее может каждый желающий абсолютно бесплатно. А уже после этого отправится в Николаев, где будет установлена новая колонна в честь этого прифронтового города.
Напомним, недавно мы писали о художественном поезде Говарда Баффета, который приехал в Одессу. А также о последствиях обстрела нашего города этой ночью.
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