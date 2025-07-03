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Главная Одесса Ужасы войны — в Одессе открыли Аллею несокрушимых городов

Ужасы войны — в Одессе открыли Аллею несокрушимых городов

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 16:30
В Одессе, возле мэрии, открыли Аллею Несокрушимых городов - фото
"Аллея несокрушимых городов". Фото: Новини.LIVE

В Одессе, на Биржевой площади перед мэрией, обустроили "Аллею Несокрушимых городов". Эта экспозиция — знак памяти жертв войны и проявление поддержки и благодарности всем тем, кто устоял перед лицом врага и оказывает сопротивление, несмотря на опасность.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Пьедесталы 16 колонн, представленных на выставке, были созданы из обломков российских ракет и снарядов, которые попали в украинские дома. Смертоносное железо символизирует ярость, сопротивление и возрождение украинского народа. Количество насечек на каждой колонне — это следы ракетных атак по каждому из городов, которые больше всего пострадали от войны.

Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття Алеї незламних міст - фото 1
Стела Краматорска. Фото: Новини.LIVE

Посмотреть на экспозицию приходили десятки одесситов. Внимание Анны привлекли обломки вражеских снарядов. Девушка говорит: такие выставки необходимы для общества.

"В более спокойных городах люди очень часто забывают о том, что у нас война и что это ужасно. Такие выставки дают людям возможность вспоминать о войне и радоваться, когда в городе все более-менее спокойно", — говорит Анна.

Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 1
Анна поддерживает идею выставки. Фото: Новини.LIVE
Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 2
Экспозиция возле мэрии. Фото: Новини.LIVE
Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 3
Кривой Рог. Фото: Новини.LIVE

Место для выставки

Место для выставки было выбрано не случайно, ведь возле горсовета прогуливаются немало одесситов и гостей города. Директор департамента внутренней политики Одесского городского совета Александр Жильцов говорит: экспозиция пользуется спросом у рядовых граждан.

"Очень много людей подходили к этим экспонатам, читали, вникали, и понимали что сейчас происходит. Это не первая такая выставка в Одессе и каждый раз это привлекает очень много людей", — говорит Александр Жильцов.

Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 4
Александр Жильцов, рассказал о выставке. Фото: Новини.LIVE
Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 5
Обломки снарядов. Фото: Новини.LIVE
Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 6
Стела Изюма. Фото: Новини.LIVE

Как шрамы от обстрелов

Экспозицию создали художники Добробата. Глава этой организации Дмитрий Иванов говорит: если заглянуть в любую из зеркальных табличек, то можно увидеть отражение своего лица с символическими шрамами от обстрелов. Таким образом скульпторы хотели донести мысль о том, что эта война ранит если не тело, то душу каждого украинца.

"Скульпторы хотели донести, что наше гражданское общество объединено. Наши города тоже страдают каждый день, борясь за свободу и демократию. Каждая зарубка на табличках — это шрамы на нашей стране, на наших городах. Но нас не сломать этим", — говорит глава Добробата Дмитрий Иванов.

Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 7
Дмитрий Иванов, председатель Добробата. Фото: Новини.LIVE
Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 8
Ржавый снаряд. Фото: Новини.LIVE
Одеситам нагадали про жахи війни — відкриття алеї незламних міст - фото 9
Стела Миргорода. Фото: Новини.LIVE

Экспозиция будет представлена на Биржевой площади до 20 июля — посетить ее может каждый желающий абсолютно бесплатно. А уже после этого отправится в Николаев, где будет установлена новая колонна в честь этого прифронтового города.

Напомним, недавно мы писали о художественном поезде Говарда Баффета, который приехал в Одессу. А также о последствиях обстрела нашего города этой ночью.

Одесса обстрелы выставки Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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