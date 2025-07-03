В Одесі біля мерії відкрили Алею Незламних міст - фото

"Алея незламних міст". Фото: Новини.LIVE

В Одесі, на Біржовій площі перед мерією, облаштували "Алею Незламних міст". Ця експозиція — знак вшанування пам'яті жертв війни та вияв підтримки й вдячності всім тим, хто встояв перед обличчям ворога та чинить спротив, попри небезпеку.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Алея незламних міст

П’єдестали 16 колон, предствлених на виставці, було створено з уламків російських ракет та снарядів, які влучили в українські домівки. Смертоносне залізо символізує лють, спротиву і відродження українського народу. Кількість насічок на кожній колоні — це сліди ракетних атак по кожному з міст, які найбільше постраждали від війни.

Стела Краматорська. Фото: Новини.LIVE

Подивитися на експозицію приходили десятки одеситів. Увагу Ганни привернули уламки ворожих снарядів. Дівчина каже: такі виставки необхідні для суспільства.

"У більш спокійних містах люди дуже часто забувають про те, що у нас війна і що це жахливо. Такі виставки дають людям можливість згадувати про війну та радіти, коли у місті все більш-менш спокійно",— каже Ганнна.

Ганна, підтримує ідею виставки. Фото: Новини.LIVE

Експозиція біля мерії. Фото: Новини.LIVE

Кривий Ріг. Фото: Новини.LIVE

Місце для виставки

Місце для виставки було обрано не випадково, адже біля міськради прогулюються чимало одеситів та гостей міста. Директор департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради Олександр Жильцов каже: експозиція користується попитом у пересічних людей

"Дуже багато людей підходили до цих експонатів, читали, вникали, та розуміли що зараз коїться. Це не перша така виставка в Одесі і кожного разу це привлікає дуже багато людей",— каже Олександр Жильцов.

Олександр Жильцов, розповів про виставку. Фото: Новини.LIVE

Уламки снарядів. Фото: Новини.LIVE

Стела Ізюму. Фото: Новини.LIVE

Наче шрами від обстрілів

Експозицію створили митці Добробату. Голова цієї організації Дмитро Іванов каже: якщо зазирнути у будь-яку із дзеркальних табличок, то можна побачити відображення свого обличчя із символічними шрамами від обстрілів. Таким чином скульптори хотіли хотіли донести думку про те, що ця війна ранить якщо не тіло, то душу кожного українця.

"Скульптори хотіли донести, що наше громадянське суспільство об'єднане. Наші міста вони теж потерпають кожного дня, борячись за свободу і демократію. Кожна зарубка на табличках — це шрами на нашій країні, на наших містах. Але нас не зламати цим",— каже голова Добробату Дмитро Іванов.

Дмитро Іванов, голова Добробату. Фото: Новини.LIVE

Іржавий снаряд. Фото: Новини.LIVE

Стела Миргорода. Фото: Новини.LIVE

Експозиція буде представлена на Біржовій площі до 20 липня — відвідати її може кожен охочий абсолютно безкоштовно. А вже після цього відправиться до Миколаєва, де буде встановлена нова колона на честь цього прифронтового міста.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мистецький поїзд Говарда Баффета, який приїхав в Одесу. А також про наслідки обстрілу нашого міста цієї ночі.