Празднование Юморины в Одессе - шутки и фокусы

Шутки, фокусы и смех — как одесситы отметили день юмора (фото)
В Одессе отмечали традиционный для столицы юмора праздник — Юморину. В городском саду люди веселились, шутили и наслаждались выступлением любимой комик-труппы "Маски".
Как в городском саду праздновали Юморину видели и журналисты Новини.LIVE.
Одесситы любят Юморину с детства
Константин любит одесскую Юморину с детства и с трехлетнего возраста участвовал в праздничных мероприятиях на 1 апреля. Для него, как и для большинства горожан, этот день — особенный.
"Слава богу что мы наконец можем хоть когда-то собраться и я надеюсь что это знаменует что скоро уже все это закончится и мы будем собираться величественными сценами, как это было раньше. С концертами, песнями, смехом и всем остальным",— говорит Константин.
Во время войны — еще актуальнее
Людмила уверена: такие праздники как Юморина не теряют своей актуальности во время войны. А одесситы всегда славились своим оптимизмом, несмотря на сложные обстоятельства.
"Во время войны всегда должен жить юмор! Нельзя постоянно убиваться. Или давайте сядем и все будем рыдать. Кому от этого будет легче? Никому. Оптимизм должен поднимать настроение народа",— говорит Людмила.
Роман — военнослужащий, который также пришел праздновать в центр города. Мужчина тоже считает, что юмор должен быть везде, как в быту, так и на фронте.
"Юмор везде есть, какие бы времена тяжелые не были. Чтобы мы не проходили он есть и на фронте, и в блиндаже, и в квартире среди семьи. Везде есть. Без него — никак. Но у нас он немножко чернее",— добавляет Роман.
Кроме того, для горожан провели конкурсы, победители которых получали билеты на спектакли "Масок" и другие призы. Одесситы все время шутили друг над другом и разыгрывали своих приятелей в лучших традициях столицы юмора.
Напомним, недавно мы писали о запуске фонтана в Одессе. А также о том, как война изменила одесский юмор.
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