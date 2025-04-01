Празднование Юморины в Одессе - шутки и фокусы

Комик-труппа "Маски" на праздновании. Фото: Новини.LIVE

В Одессе отмечали традиционный для столицы юмора праздник — Юморину. В городском саду люди веселились, шутили и наслаждались выступлением любимой комик-труппы "Маски".

Как в городском саду праздновали Юморину видели и журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Одесситы любят Юморину с детства

Константин любит одесскую Юморину с детства и с трехлетнего возраста участвовал в праздничных мероприятиях на 1 апреля. Для него, как и для большинства горожан, этот день — особенный.

"Слава богу что мы наконец можем хоть когда-то собраться и я надеюсь что это знаменует что скоро уже все это закончится и мы будем собираться величественными сценами, как это было раньше. С концертами, песнями, смехом и всем остальным",— говорит Константин.

Константин, любит Юморину с детства. Фото: Новини.LIVE

Празднование в городском саду Фото: Новини.LIVE

Во время войны — еще актуальнее

Людмила уверена: такие праздники как Юморина не теряют своей актуальности во время войны. А одесситы всегда славились своим оптимизмом, несмотря на сложные обстоятельства.

"Во время войны всегда должен жить юмор! Нельзя постоянно убиваться. Или давайте сядем и все будем рыдать. Кому от этого будет легче? Никому. Оптимизм должен поднимать настроение народа",— говорит Людмила.

Людмила с подругой. Фото: Новини.LIVE

Празднование в городском саду. Фото: Новини.LIVE

Роман — военнослужащий, который также пришел праздновать в центр города. Мужчина тоже считает, что юмор должен быть везде, как в быту, так и на фронте.

"Юмор везде есть, какие бы времена тяжелые не были. Чтобы мы не проходили он есть и на фронте, и в блиндаже, и в квартире среди семьи. Везде есть. Без него — никак. Но у нас он немножко чернее",— добавляет Роман.

Роман, военный, фото: Новини.LIVE

Труп "Маски" Фото: Новини.LIVE

Люди празднуют. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, для горожан провели конкурсы, победители которых получали билеты на спектакли "Масок" и другие призы. Одесситы все время шутили друг над другом и разыгрывали своих приятелей в лучших традициях столицы юмора.

Напомним, недавно мы писали о запуске фонтана в Одессе. А также о том, как война изменила одесский юмор.