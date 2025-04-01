Святкування Гуморини в Одесі - жарти та фокуси

Комік-трупа "Маски" на святкуванні. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відмічали традиційне для столиці гумору свято — Гуморину. В міському саду люди веселились, жартували та насолоджувались виступом улюбленої комік-трупи "Маски".

Як в міському саду святкували Гуморину, бачили і журналісти Новини.LIVE.

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Костянтин полюбляє одеську Гуморину з дитинства та з трирічного віку долучався до святкових заходів на 1 квітня. Для нього, як і для більшості містян, цей день — особливий.

"Слава богу, що ми нарешті можемо хоч колись зібратися, і я сподіваюся, що це знаменує, що скоро вже все це закінчиться і ми будем збиратися найвеличнішими сценами, як це було раніше. З концертами, піснями, сміхом та всім іншим", — каже Костянтин.

Костянтин полюбляє Гуморину з дитинства. Фото: Новини.LIVE

Святкування в міському саду. Фото: Новини.LIVE

Під час війни — ще актуальніше

Людмила впевнена: такі свята, як Гуморина, не втрачають своєї актуальності під час війни. А одесити завжди славилися своїм оптимізмом, попри складні обставини.

"Під час війни завжди має жити гумор! Не можна постійно вбиватися. Чи давайте сядемо та всі будемо ридати. Кому від цього буде легше? Нікому. Оптимізм повинен підіймати настрій народу", — каже Людмила.

Людмила з подругою. Фото: Новини.LIVE

Святкування в міському саду. Фото: Новини.LIVE

Роман — військовослужбовець, який також прийшов святкувати в центр міста. Чоловік теж вважає, що гумор має бути скрізь, як в побуті, так і на фронті.

"Гумор скрізь є, які б часи важкі не були. Що б ми не проходили, він є і на фронті, і в бліндажі, і в квартирі серед сім'ї. Скрізь є. Без нього — ніяк. Але в нас він трошки чорніший", — додає Роман.

Роман, військовий. Фото: Новини.LIVE

Трупа "Маски". Фото: Новини.LIVE

Люди святкують. Фото: Новини.LIVE

Крім того, для містян провели конкурси, переможці яких отримували квитки на спектаклі "Масок" та інші призи. Одесити весь час жартували один над одним та розігрували своїх друзів у кращих традиціях столиці гумору.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про запуск фонтану в Одесі. А також про те, як війна змінила одеський гумор.