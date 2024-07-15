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Женщины в очереди на обновление данных — Братчук о работе ТЦК в Одессе

15 июля 2024 12:57
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе женщины стоят в очередях на обновление данных: Братчук
Очередь в ТЦК. Фото: Yan Dobronosov/ Telegraf
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе в последнее время наблюдаются большие очереди в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не только из мужчин. Большое количество желающих обновить данные — жены и матери военнообязанных.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер УГА "Юг" Сергей Братчук.

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В Хаджибейский районный ТЦК в Одессе, где также расположен сборный пункт, собирались большие очереди, и у них было немало женщин. Возможно, это потому, что значительная часть мужчин не имеет возможности лично обновить данные, поэтому их родственницы делают это за них.

"Я часто проезжаю мимо этой локации и видел, что там образовывались существенные очереди, в которых было много женщин. Возможно, это мамочки или жены, которые помогают своим мужьям с мобилизационными вопросами, или люди, которые находятся за границей и не обновили резерв" , — отметил Сергей Братчук.

Он также добавил, что подобные очереди наблюдались не только в Одессе, но и в областных ТЦК и СП. Это свидетельствует о высоком уровне активности в процессе мобилизации в Одесской области.

Больше о мобилизации

Мы писали, что нужно знать одесситам о процессе апелляции по освобождению от военной службы. Апелляционная комиссия, состоящая из представителей ТЦК, местных органов власти и социальных служб, будет рассматривать каждый случай индивидуально.

Также мы сообщали, что военнообязанные одесситы должны убедиться, что взяли все необходимые документы, выходя из дома. Их электронную версию можно также сохранять на телефоне с помощью приложения "Резервист Плюс".

Добавим, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, нужно ли оставить бронирование от мобилизации для полицейских. Ведь большая часть населения считает, что сотрудники правоохранительной сферы должны быть мобилизованы, поскольку они уже научены обращаться с оружием.

Одесса женщины Одесская область военный призыв Новости Одессы Сергей Братчук мобилизация документы заграница ТЦК и СП

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