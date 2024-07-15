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Жінки в черзі на оновлення даних — Братчук про роботу ТЦК в Одесі

15 липня 2024 12:57
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі жінки стоять в чергах на оновлення даних: Братчук
Черга до ТЦК. Фото: Yan Dobronosov/ Telegraf
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі останнім часом спостерігаються великі черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не тільки з чоловіків. Велика кількість охочих оновити дані — дружини та матері військовозобов'язаних.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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До Хаджибейського районного ТЦК в Одесі, де також розташований збірний пункт, збиралися великі черги, та в них було немало жінок. Можливо це тому, що значна частина чоловіків не має можливості особисто оновити данні, тож їхні родички роблять це за них.

"Я часто проїжджаю повз цю локацію і бачив, що там утворювалися суттєві черги, в яких було багато жінок. Можливо, це матусі або дружини, які допомагають своїм чоловікам з мобілізаційними питаннями, або люди, які знаходяться за кордоном і не оновили резерв", — зазначив Сергій Братчук.

Він також додав, що подібні черги спостерігалися не тільки в Одесі, але й в обласних ТЦК та СП. Це свідчить про високий рівень активності в процесі мобілізації на Одещині.

Більше про мобілізацію 

Ми писали, що потрібно знати одеситам про процес апеляції щодо звільнення від військової служби. Апеляційна комісія, що складається з представників ТЦК, місцевих органів влади та соціальних служб, буде розглядати кожен випадок індивідуально.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані одесити повинні переконатися, що взяли усі необхідні документи виходятчи з дому. Їхню електронну версію також можна зберігати на телефоні за допомогою програми "Резервіст Плюс".

Додамо, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи потрібно залишити бронювання від мобілізації для поліцейських. Адже велика частина населення гадає, що співробітники правоохоронної сфери мають бути мобілізовані, оскільки вони вже навчені поводитися зі зброєю.

Одеса жінки Одеська область військовий призов Новини Одеси Сергій Братчук мобілізація документи закордон ТЦК та СП

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