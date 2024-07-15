В Одесі жінки стоять в чергах на оновлення даних: Братчук

Черга до ТЦК. Фото: Yan Dobronosov/ Telegraf

В Одесі останнім часом спостерігаються великі черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не тільки з чоловіків. Велика кількість охочих оновити дані — дружини та матері військовозобов'язаних.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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До Хаджибейського районного ТЦК в Одесі, де також розташований збірний пункт, збиралися великі черги, та в них було немало жінок. Можливо це тому, що значна частина чоловіків не має можливості особисто оновити данні, тож їхні родички роблять це за них.

"Я часто проїжджаю повз цю локацію і бачив, що там утворювалися суттєві черги, в яких було багато жінок. Можливо, це матусі або дружини, які допомагають своїм чоловікам з мобілізаційними питаннями, або люди, які знаходяться за кордоном і не оновили резерв", — зазначив Сергій Братчук.

Він також додав, що подібні черги спостерігалися не тільки в Одесі, але й в обласних ТЦК та СП. Це свідчить про високий рівень активності в процесі мобілізації на Одещині.

Більше про мобілізацію

Ми писали, що потрібно знати одеситам про процес апеляції щодо звільнення від військової служби. Апеляційна комісія, що складається з представників ТЦК, місцевих органів влади та соціальних служб, буде розглядати кожен випадок індивідуально.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язані одесити повинні переконатися, що взяли усі необхідні документи виходятчи з дому. Їхню електронну версію також можна зберігати на телефоні за допомогою програми "Резервіст Плюс".

Додамо, журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи потрібно залишити бронювання від мобілізації для поліцейських. Адже велика частина населення гадає, що співробітники правоохоронної сфери мають бути мобілізовані, оскільки вони вже навчені поводитися зі зброєю.