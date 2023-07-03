Житель Одесчины выращивал на огороде коноплю

Вещественные доказательства. Фото: Нацполиция Украины

В Одесской области разоблачили мужчину, у которого была целая ферма конопли. Запрещенные растения мужчина выращивал на заднем дворе собственного дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, было изъято более 50 кустов запрещенного растения. Все образцы сорняков отправлены на экспертизу. Выращивал ли мужчины кусты с продажей сбыта неизвестно.

Какое наказание грозит

В настоящее время 66-летнему жителю Белгород-Днестровского района грозит наказание по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком до семи лет без конфискации имущества. Следствие продолжается.

Другие случаи продажи наркотиков

Полицейские Белгород-Днестровского района передали в суд дело в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении каннабиса в больших количествах. Во время обыска в его месте жительства обнаружили почти два килограмма наркотического снадобья.

Также мы писали, что во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Канабис".

Напомним, вчера 17-летний житель Черноморска был задержан при продаже запрещенных веществ. Парень сбывал свой "товар" на улицах города.