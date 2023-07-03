Житель Одесчины выращивал на огороде коноплю

На Одещині чоловік хотів заробити, а потрапить за ґрати
В Одесской области разоблачили мужчину, у которого была целая ферма конопли. Запрещенные растения мужчина выращивал на заднем дворе собственного дома.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.
По информации правоохранителей, было изъято более 50 кустов запрещенного растения. Все образцы сорняков отправлены на экспертизу. Выращивал ли мужчины кусты с продажей сбыта неизвестно.
Какое наказание грозит
В настоящее время 66-летнему жителю Белгород-Днестровского района грозит наказание по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком до семи лет без конфискации имущества. Следствие продолжается.
Другие случаи продажи наркотиков
Полицейские Белгород-Днестровского района передали в суд дело в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении каннабиса в больших количествах. Во время обыска в его месте жительства обнаружили почти два килограмма наркотического снадобья.
Также мы писали, что во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Канабис".
Напомним, вчера 17-летний житель Черноморска был задержан при продаже запрещенных веществ. Парень сбывал свой "товар" на улицах города.