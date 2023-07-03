Житель Одещини вирощував на городі коноплі

Речові докази. Фото: Нацполіція України

В Одеській області викрили чоловіка, у якого була ціла ферма конопель. Заборонені рослини чоловік вирощував на задньому подвір'ї власного будинку.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, було вилучено понад 50 кущів забороненої рослини. Усі зразки бур'яну відправлені на експертизу. Чи вирощував чоловік кущі з продажем збуту невідомо.

Яке покарання загрожує

Наразі 66-річному жителю Білгород-Дністровського району загрожує покарання за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі строком до семи років без конфіскації майна. Слідство триває.

Інші випадки продажу наркотиків

Поліцейські Білгород-Дністровського району передали до суду справу стосовно 35-річного жителя, якого звинувачують у незаконному виготовленні та зберіганні канабісу у великих кількостях. Під час обшуку в його місці проживання виявили майже два кілограми наркотичного зілля.

Також ми писали, що під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".

Нагадаємо, вчора 17-річного жителя Чорноморська затримали під час продажу заборонених речовин. Хлопець збував свій "товар" на вулицях міста.