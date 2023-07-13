Судьба животных в одесском дельфинарии "Немо"

Развлечения с морскими котиками. Фото: Скриншот

Скандал с дельфинарием "Немо" после того, как блогеры выставили видео своей фотосессии с морскими животными прямо в номере, понемногу утих. Как и предполагалось, никто официально наказания не понес, хотя уголовное производство еще открыто. Одесские зоозащитники возмущены, такого не может быть в стране, которая движется к европейским ценностям. Жестокое обращение с животными продолжает преуспевать в Украине, и все на это закрывают глаза.

На каком этапе сейчас расследование жестокого обращения с животными и почему так трудно наказать виновных, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Систематическое нарушение закона

Случай с морскими котиками, случившийся в апреле этого года в дельфинарии "Немо", когда посетительница отеля устроила фотосессию с животным в собственном номере, делая контент для соцсети TikTok, не оставил равнодушным никого. Ведь на видео снято измученное животное с красными глазами, которое явно не в восторге от происходящего.

Глава ОО "Закон природы" Яна Титаренко объясняет: ныне действующим законодательством предусмотрено, что фото услуги с животными могут предоставлять учреждения только на своей территории.

Яна Титаренко. Фото: Новини.LIVE

"Если животное было сфотографировано за пределами дельфинария, то это уже есть прямое нарушение. Я вижу только одну причину, почему не ведется должное расследование, потому что у дельфинария очень мощное лобби в Верховной Раде. Есть люди, которые прикрывают эту незаконную деятельность, и как только зоозащитники начинают бурную деятельность, так господин Кисловский уже сидит в провластных кабинетах и просит эту проблему не решать", — говорит Яна Титаренко.

По ее словам, зооактивисты Одессы получили несколько направлений от Госэкоинспекции по проверке условий содержания животных в заведении. Впрочем, руководство дельфинария "Немо" не допускает их к этому.

Одесский дельфинарий. Фото: Дельфинарий "Немо"

Яна Титаренко о работе дельфинария. Фото: Новини.LIVE

"Никто не знает точно, какое количество животных есть в дельфинарии, в каком они состоянии, какие из них нуждаются в помощи и должны находиться под охраной. Их деятельность абсолютно незаконна, и они не хотят это опровергать, дав возможность проверить качество и условия содержания животных", — говорит председатель ОО "Закон природы" Яна Титаренко.

Зоозащитница отмечает, что сейчас самая болезненная тема для них — это именно дельфинарий. Там ведь до сих пор нет забора воды из акватории моря, и как результат дельфины содержатся в обычной воде, которую размешивают с солью. Более того, она хлорирована, что приводит к слепоте морских животных. Кроме того, у них начинают появляться проблемы с кожей.

Яна Титаренко о защите животных. Фото: Новини.LIVE

"У нас был ужасный случай, когда во время шоу самка дельфина рожала, хотя в законе четко прописано, что на третьем триместре ее изолируют от других, она должна находиться отдельно от другой команды дельфинов и жить на карантине. Кроме того, не допускаются контакты с людьми, кроме ветеринаров. Но в дельфинарии нарушают эту норму. Одесский дельфинарий нуждается в проверке, ведь в цивилизованных странах уже давно запретили использование животных в шоу. Здесь нужно строить реабилитационные центры и беречь животных", — резюмировала Яна Титаренко.

Расследование продолжается

В одесской полиции тем временем сообщают, что факты жестокого обращения с животными не остаются без их внимания. В частности, в апреле в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения об аренде морских котиков для фотосессии за денежное вознаграждение. В рамках уголовного производства уже допрошены свидетели, а также проведен осмотр мест содержания животных. Сейчас специалисты-экологи проводят лабораторные исследования, направленные на установление условий содержания животных. После получения результатов всех экспертиз будет принято соответствующее решение.

Морские котики. Фото: Одесский дельфинарий

Законы не работают

Между тем зоозащитница Виктория Корпусова считает, что дело по эксплуатации морских котиков нужно довести до суда, чтобы виновные были наказаны, а законодательство в части защиты животных наконец-то начало работать.

Виктория Корпусова. Фото: Новини.LIVE

"То видео, которое блогер разместила у себя, для меня это ужас, потому что морское животное находится в помещении, и такие развлечения вызывают лишь негатив, который нельзя допускать в стране, которая хочет и стремится к европейскому законодательству. Ее действия четко соответствуют ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". За такие противоправные действия виновных могут наказать лишением свободы. Но, чтобы все работало, нужно внести изменения на уровне нашей исполнительной системы, потому что законы у нас приняты, они уже есть, но нет той структуры, которая будет выполнять эти законы. Вот даже взять этих котиков — до сих пор нет понимания, что дальше с ними делать. Заберем мы их, а что дальше? Законы не работают. Выход из этой ситуации только один — судебное разбирательство, где человек или организация, готовы будут вести дело годами. Только так можно добиться справедливости", — отмечает зоозащитница Виктория Корпусова.

Выступление с участием морских котиков. Фото: Одесский дельфинарий

Отметим, в дельфинарии "Немо" после огласки скандала заявили, что морские котики и другие животные ежедневно ходят по территории отеля, дельфинария и на прибрежной части в сопровождении своих тренеров, а блогеры встретили животных в коридоре гостиницы.

Напомним, в Одесской области все чаще стали появляться реальные приговоры по жестокому обращению с животными. Так, Тарутинский районный суд вынес приговор и признал виновным жителя села Малоярославец Первый Болградского района, который зарубил топором собаку и убил ее щенков. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.