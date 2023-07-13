Судьба животных в одесском дельфинарии "Немо"

Жестокое обращение с животными в "Немо": будут ли наказаны виновные
Скандал с дельфинарием "Немо" после того, как блогеры выставили видео своей фотосессии с морскими животными прямо в номере, понемногу утих. Как и предполагалось, никто официально наказания не понес, хотя уголовное производство еще открыто. Одесские зоозащитники возмущены, такого не может быть в стране, которая движется к европейским ценностям. Жестокое обращение с животными продолжает преуспевать в Украине, и все на это закрывают глаза.
На каком этапе сейчас расследование жестокого обращения с животными и почему так трудно наказать виновных, узнавали журналисты Новини.LIVE.
Систематическое нарушение закона
Случай с морскими котиками, случившийся в апреле этого года в дельфинарии "Немо", когда посетительница отеля устроила фотосессию с животным в собственном номере, делая контент для соцсети TikTok, не оставил равнодушным никого. Ведь на видео снято измученное животное с красными глазами, которое явно не в восторге от происходящего.
Глава ОО "Закон природы" Яна Титаренко объясняет: ныне действующим законодательством предусмотрено, что фото услуги с животными могут предоставлять учреждения только на своей территории.
"Если животное было сфотографировано за пределами дельфинария, то это уже есть прямое нарушение. Я вижу только одну причину, почему не ведется должное расследование, потому что у дельфинария очень мощное лобби в Верховной Раде. Есть люди, которые прикрывают эту незаконную деятельность, и как только зоозащитники начинают бурную деятельность, так господин Кисловский уже сидит в провластных кабинетах и просит эту проблему не решать", — говорит Яна Титаренко.
По ее словам, зооактивисты Одессы получили несколько направлений от Госэкоинспекции по проверке условий содержания животных в заведении. Впрочем, руководство дельфинария "Немо" не допускает их к этому.
"Никто не знает точно, какое количество животных есть в дельфинарии, в каком они состоянии, какие из них нуждаются в помощи и должны находиться под охраной. Их деятельность абсолютно незаконна, и они не хотят это опровергать, дав возможность проверить качество и условия содержания животных", — говорит председатель ОО "Закон природы" Яна Титаренко.
Зоозащитница отмечает, что сейчас самая болезненная тема для них — это именно дельфинарий. Там ведь до сих пор нет забора воды из акватории моря, и как результат дельфины содержатся в обычной воде, которую размешивают с солью. Более того, она хлорирована, что приводит к слепоте морских животных. Кроме того, у них начинают появляться проблемы с кожей.
"У нас был ужасный случай, когда во время шоу самка дельфина рожала, хотя в законе четко прописано, что на третьем триместре ее изолируют от других, она должна находиться отдельно от другой команды дельфинов и жить на карантине. Кроме того, не допускаются контакты с людьми, кроме ветеринаров. Но в дельфинарии нарушают эту норму. Одесский дельфинарий нуждается в проверке, ведь в цивилизованных странах уже давно запретили использование животных в шоу. Здесь нужно строить реабилитационные центры и беречь животных", — резюмировала Яна Титаренко.
Расследование продолжается
В одесской полиции тем временем сообщают, что факты жестокого обращения с животными не остаются без их внимания. В частности, в апреле в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения об аренде морских котиков для фотосессии за денежное вознаграждение. В рамках уголовного производства уже допрошены свидетели, а также проведен осмотр мест содержания животных. Сейчас специалисты-экологи проводят лабораторные исследования, направленные на установление условий содержания животных. После получения результатов всех экспертиз будет принято соответствующее решение.
Законы не работают
Между тем зоозащитница Виктория Корпусова считает, что дело по эксплуатации морских котиков нужно довести до суда, чтобы виновные были наказаны, а законодательство в части защиты животных наконец-то начало работать.
"То видео, которое блогер разместила у себя, для меня это ужас, потому что морское животное находится в помещении, и такие развлечения вызывают лишь негатив, который нельзя допускать в стране, которая хочет и стремится к европейскому законодательству. Ее действия четко соответствуют ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными". За такие противоправные действия виновных могут наказать лишением свободы. Но, чтобы все работало, нужно внести изменения на уровне нашей исполнительной системы, потому что законы у нас приняты, они уже есть, но нет той структуры, которая будет выполнять эти законы. Вот даже взять этих котиков — до сих пор нет понимания, что дальше с ними делать. Заберем мы их, а что дальше? Законы не работают. Выход из этой ситуации только один — судебное разбирательство, где человек или организация, готовы будут вести дело годами. Только так можно добиться справедливости", — отмечает зоозащитница Виктория Корпусова.
Отметим, в дельфинарии "Немо" после огласки скандала заявили, что морские котики и другие животные ежедневно ходят по территории отеля, дельфинария и на прибрежной части в сопровождении своих тренеров, а блогеры встретили животных в коридоре гостиницы.
Напомним, в Одесской области все чаще стали появляться реальные приговоры по жестокому обращению с животными. Так, Тарутинский районный суд вынес приговор и признал виновным жителя села Малоярославец Первый Болградского района, который зарубил топором собаку и убил ее щенков. Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.