Доля тварин в одеському дельфінарії "Немо"

Розваги з морськими котиками. Фото: Скриншот

Скандал із дельфінарієм "Немо" після того, як блогери виставили відео своєї фотосесії з морськими тваринами прямо в номері, потроху вщух. Як і передбачалося, ніхто офіційно покарання не поніс, хоча кримінальне провадження досі відкрите. Одеські зоозахисники обурені, такого не може бути в країні, яка прямує до європейських цінностей. Жорстоке поводження з тваринами продовжує процвітати в Україні, і всі на це закривають очі.

На якому етапі наразі розслідування щодо жорстокого поводження із тваринами та чому так важко покарати винних, дізнавались журналісти Новини.LIVE.

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Систематичне порушення закону

Випадок із морськими котиками, що трапився у квітні цього року в дельфінарії "Немо", коли відвідувачка готелю влаштувала фотосесію з твариною у власному номері, роблячи контент для соцмережі TikTok, не залишив байдужим нікого. Адже на відео зафільмовано змучену тварину з червоними очима, яка явно не в захваті від того, що відбувалось.

Голова ГО "Закон природи" Яна Тітаренко пояснює: нині чинним законодавством передбачено, що фотопослуги з тваринами можуть надавати установи лише на своїй території.

Яна Тітаренко. Фото: Новини.LIVE

"Якщо тварина була сфотографована за межами дельфінарію, то це вже є пряме порушення. Я бачу тільки одну причину, чому не ведеться належне розслідування, бо у дельфінарії дуже потужне лобі у Верховній Раді. Є люди, які прикривають цю незаконну діяльність, і як тільки зоозахисники починають бурхливу діяльність, то пан Кисловський вже сидить у провладних кабінетах і просить цю проблему не вирішувати", — говорить Яна Тітаренко.

За її словами, зооактивісти Одеси отримали кілька направлень від Держекоінспекції щодо перевірки утримання тварин. Втім, керівництво дельфінарію "Немо" не допускає їх до цього.

Одеський дельфінарій. Фото: Дельфінарій" Немо"

Яна Тітаренко про роботу дельфінарію. Фото: Новини.LIVE

"Ніхто не знає достеменно, яка кількість тварин є у дельфінарії, в якому вони стані, які з них потребують допомоги та повинні перебувати під охороною. Вони не чиповані, не внесені в єдину базу, яка ведеться по обліку червонокнижних та екзотичних тварин. Сама ця установа є абсолютно незаконною, і вони не хочуть це спростовувати, давши змогу перевірити якість і належність утримання тварин", — зазначає голова ГО "Закон природи" Яна Тітаренко.

Зоозахисниця наголошує, що наразі найболючіша тема для них — це саме дельфінарій. Адже там досі немаэ забору води з акваторії моря, як результат дельфіни утримуються у звичайній воді, яку розмішують із сіллю. Ба більше, вона хлорована, що спричиняє осліплення морських тварин. Крім того, у них починають з’являтися проблеми зі шкірою.

Яна Тітаренко про захист тварин. Фото: Новини.LIVE

"У нас був жахливий випадок, коли під час шоу самка дельфіна народжувала, хоча в законі чітко прописано, що на третьому триместрі вона ізолюється від інших, вона має перебувати окремо від іншої команди дельфінів, вона має жити на карантині й не допускатися до будь-яких контактів з людьми, окрім ветеринарів. Але у дельфінарії порушують цю норму. Одеський дельфінарій потребує перевірки, адже у цивілізованих країнах вже давно заборонили використання тварин у шоу. Тут треба будувати реабілітаційні центри та берегти тварин", — резюмувала Яна Тітаренко.

Розслідування триває

В одеській поліції тим часом повідомляють, що факти жорстокого поводження з тваринами не залишаються поза їх увагою. Зокрема, у квітні до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості щодо оренди морських котиків для фотосесії за грошову винагороду. В рамках кримінального провадження вже допитано свідків, а також проведено огляд місць утримання тварин. Наразі фахівці-екологи проводять лабораторні дослідження, спрямовані на встановлення умов утримання тварин. Після отримання результатів всіх експертиз буде прийнято відповідне рішення.

Морські котики. Фото: Одеський дельфінарій

Закони не працюють

Тим часом зоозахисниця Вікторія Корпусова вважає, що справу щодо експлуатації морських котиків треба довести до суду, аби винні були покаранні, а законодавство у частині захисту тварин нарешті почало працювати.

Вікторія Корпусова. Фото: Новини.LIVE

"Дивлячись те відео, що блогер розмістила у себе, для мене це жах, бо морська тварина перебуває в приміщенні, й такі розваги викликають лише негатив, який не можна допускати в країні, яка хоче й прагне до європейського законодавства. Її дії чітко відповідають ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами". За такі протиправні дії винних можуть покарати позбавленням волі. Але щоб все працювало, треба внести зміни на рівні нашої виконавчої системи, бо закони у нас прийняті, вони вже є, але немає тієї структури, яка буде виконувати ці закони. Ось навіть взяти цих котиків. Досі нема розуміння, що далі з ними робити. Вилучимо ми їх, а що далі? Закони не працюють. Вихід з цієї ситуації тільки один — суд. Потрібна людина або організація, яка буде вести справу роками. Лише так можна добитися справедливості", — зазначає зоозахисниця Вікторія Корпусова.

Виступи за участю морських котиків. Фото: Одеський дельфінарій

В дельфінарії "Немо" після розголосу скандалу заявили, що морські котики та інші тварини щодня прогулюються територією готелю, дельфінарію та на прибережній частині у супроводі своїх тренерів, а блогери зустріли тварин у коридорі готелю.

Нагадаємо, в Одеській області все частіше почали з’являтися реальні вироки за жорстоке поводження із тваринами. Так, Тарутинський районний суд ухвалив вирок та визнав винуватим мешканця села Малоярославець Перший Болградського району, який зарубав сокирою собаку та вбив її цуценят. Зловмиснику призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.