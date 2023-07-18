Появились первые видео кадры после попадания обломка ракеты по дому в Одессе

Обломок ракеты упал на частный дом. Фото: ОК "Юг"

После ночной атаки РФ по Одессе и воздушного боя обломки вражеских ракет повредили объекты портовой инфраструктуры, а также несколько частных домов. Пожилой мужчина получил ранение в собственном доме и был госпитализирован.

Одесские патрульную опубликовали видео с бодикамеры.

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Полицейские заметили отверстие в крыше одного из домов и немедленно вошли внутрь. Там они нашли гражданина, который был под обломками ракеты и не мог самостоятельно двигаться. Инспекторы вместе с находящимися на месте соседями помогли вытащить мужчину из-под обломков. Патрульные вызвали экстренные службы и на протяжении ожидания медиков оказывали первую помощь пострадавшему.

Больше об обстреле Одессы

Сегодня ночью оккупанты использовали комбинированную тактику обстрела Одессы. Для атаки захватчики использовали БПЛА и крылатые ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО на юге уничтожила все цели. Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

Отметим, в ночь на 18 июля во время обстрела Одесчины оккупанты в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.