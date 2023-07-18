Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З’явились перші відеокадри після влучання уламка ракети по будинку в Одесі arrow

З’явились перші відеокадри після влучання уламка ракети по будинку в Одесі

18 липня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З’явились перші відеокадри після влучання уламка ракети по будинку в Одесі
Уламок ракети впав на приватний будинок. Фото: ОК "Південь"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Після нічної атаки РФ по Одесі та повітряного бою уламки ворожих ракет пошкодили об'єкти портової інфраструктури, а також кілька приватних будинків. Літній чоловік отримав поранення у власному будинку та був госпіталізований.

Одеські патрульну опублікували відео з бодікамер.

Читайте також:

Поліцейські помітили отвір у даху одного з будинків та негайно зайшли всередину. Там вони знайшли громадянина, який був під уламками ракети та не міг самостійно рухатись. Інспектори разом з сусідами, що були на місці, допомогли витягнути чоловіка з-під уламків. Патрульні викликали екстрені служби та протягом очікування медиків надавали першу допомогу постраждалому.

Більше про обстріл Одеси

Сьогодні вночі окупанти використали комбіновану тактику обстрілу Одеси. Для атаки загарбники використовували БпЛА та крилаті ракети типу "Калібр". Українська ППО на півдні знищила всі цілі. Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі. 

Зазначимо, в ніч на 18 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз