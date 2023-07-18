З’явились перші відеокадри після влучання уламка ракети по будинку в Одесі

Уламок ракети впав на приватний будинок. Фото: ОК "Південь"

Після нічної атаки РФ по Одесі та повітряного бою уламки ворожих ракет пошкодили об'єкти портової інфраструктури, а також кілька приватних будинків. Літній чоловік отримав поранення у власному будинку та був госпіталізований.

Одеські патрульну опублікували відео з бодікамер.

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Поліцейські помітили отвір у даху одного з будинків та негайно зайшли всередину. Там вони знайшли громадянина, який був під уламками ракети та не міг самостійно рухатись. Інспектори разом з сусідами, що були на місці, допомогли витягнути чоловіка з-під уламків. Патрульні викликали екстрені служби та протягом очікування медиків надавали першу допомогу постраждалому.

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Сьогодні вночі окупанти використали комбіновану тактику обстрілу Одеси. Для атаки загарбники використовували БпЛА та крилаті ракети типу "Калібр". Українська ППО на півдні знищила всі цілі. Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.

Зазначимо, в ніч на 18 липня під час обстрілу Одещини окупанти вчергове порушили закони та звичаї ведення війни. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування.