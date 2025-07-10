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Главная Одесса Появились новые подробности задержания на Одесской таможне

Появились новые подробности задержания на Одесской таможне

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 10:35
Обыски на одесской таможне - задержаны за взятки
Сообщение о подозрении. Фото: Одесская областная прокуратура

Четыре инспектора одесской таможни систематически получали взятки от перевозчиков, зарабатывая на этом до 5 000 долларов еженедельно. Однако во время обысков, которые вчера провели правоохранители, дельцов разоблачили — им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Четыре таможенника наладили коррупционный механизм. За беспрепятственное перемещение товаров через границу предприниматели вынуждены были платить деньги. Такса составляла от 120 до 200 долларов США за каждое транспортное средство. Учитывая средний объем экспортных перевозок, указанная схема могла приносить до 5 000 долларов США еженедельно только с одного пункта пропуска.

Какое наказание грозит

Сейчас четырем служащим сообщено о подозрении по ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды). Им грозит до трех лет лишения свободы. Прокуратура инициирует избрание подозреваемым меры пресечения и их отстранение от занимаемых должностей.

Напомним, недавно мы писали о дельцах, которые зарабатывали на несуществующих военных. А также о расследовании прокуратуры в отношении строительной фирмы.

Одесса обыски коррупция взятка Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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