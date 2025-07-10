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Головна Одеса З'явилися нові подробиці затримання на Одеській митниці

З'явилися нові подробиці затримання на Одеській митниці

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 10:35
Обшуки на одеській митниці - затримано за хабарі
Повідомлення про підозру. Фото: Одеська обласна прокуратура

Чотири інспектори одеської митниці систематично одержували хабарі від перевізників, заробляючи на цьому до 5 000 доларів щотижнево. Однак під час обшуків, які вчора провели правоохоронці, ділків викрили — їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Чотири митники налагодили корупційний механізм. За безперешкодне переміщення товарів через кордон підприємці змушені були сплачувати гроші. Такса становила від 120 до 200 доларів США за кожен транспортний засіб. З огляду на середній обсяг експортних перевезень, зазначена схема могла приносити до 5 000 доларів США щотижня лише з одного пункту пропуску.

Яке покарання загрожує

Наразі чотирьом службовцям повідомлено про підозру за ст. 368 Кримінального Кодексу України (одержання неправомірної вигоди). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Прокуратура ініціює обрання підозрюваним запобіжних заходів та їхнє відсторонення від займаних посад. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділках, які заробляли на неіснуючих військових. А також про розслідування прокуратури щодо будівельної фірми.

Одеса обшуки корупція хабар Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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