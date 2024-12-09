В Одесской области парень сорвал флаг, как его наказал суд

Сорвал флаг со стены – приговор суда жителю Одесчины
Пьяный парень сорвал флаги из дома культуры в одном из населенных пунктов Бородинского общества. Суд признал парня виновным, но в тюрьму он не сядет.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Тарутинского районного суда.
Подробности дела
Выпившие парень с приятелем гуляли по аллее возле дома культуры. Игнорируя замечания прохожих, он сорвал с фасада флагштоки с флагами Украины и Евросоюза. Молодые люди покидали их на клумбе и ушли.
Флаги не повреждены. Их в тот же день вернули на место.
Что решил суд
Парня обвинили в надругательстве над государственным символом. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается. Судья учел это и заменил ему три года заключения одним годом испытательного срока.
Дело его приятеля выделили в отдельное производство. Приговор ему еще не вынесли.
Напомним, в Одессе объявили в розыск женщину, запачкавшую флажки в честь погибших воинов. Также мы сообщали об одессите, который жег национальную символику.
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