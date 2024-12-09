На Одещині хлопець зірвав прапор, як його покарав суд

Прапор України. Фото: ілюстративне/freepik

П'яний молодик зірвав прапори з будинку культури в одному із населених пунктів Бородінської громади. Суд визнав хлопця винним, але до тюрми він не сяде.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Тарутинського районного суду.

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Подробиці справи

Хлопець з приятелем напідпитку гуляли алеєю біля будинку культури. Ігноруючи зауваження перехожих, він зірвав з фасаду флагштоки з прапорами України та Євросоюзу. Молодики покидали їх на клумбі та пішли.

Прапори не пошкоджені. Їх того ж дня повернули на місце.

Що вирішив суд

Хлопця обвинуватили у нарузі над державним символом. Під час судового засідання він повністю визнав свою провину й заявив, що кається. Суддя врахував це й замінив йому три роки ув'язнення одним роком іспитового терміну.

Справу його приятеля виділили в окреме провадження. Вирок йому ще не винесли.

Нагадаємо, в Одесі оголосили в розшук жінку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів. Також ми повідомляли про одесита, який палив національну символіку.