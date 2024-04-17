Взлет американской авиации — разведывательные самолеты НАТО замечены возле Одесской области

Boeing RC-135W Rivet Joint. Фото: jetphotos

Сейчас, 17 апреля, у южных границ Одесчины фиксируются американские разведчики Boeing P-8A Poseidon и Boeing RC-135W Rivet Joint. Самолеты НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Отметим, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint прибыл из Великобритании и находится в воздушном пространстве Румынии, у южных границ Одесчины.

Какова цель патрулирования

Основные задачи разведчиков НАТО – морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Самолет Boeing RC-135W Rivet Joint – что известно

Боинг США RC-135 – большой разведывательный самолет, используемый Воздушными силами США и Британии для сбора, обработки и передачи разведывательной информации. Первоначально самолеты RC-135 принадлежали Стратегическому командованию ВВС США, однако с 1992 они подчиняются Боевому командованию ПС США.

Маршршут самолет. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чем известен самолет

Boeing P-8A Poseidon – это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, разведчик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Маршрут самолета. Фото: скриншот



Напомним, что по состоянию на сегодня, 17 апреля, кафиры в дальнейшем держат корабли в пунктах базирования в Черном море, однако в Средиземном дежурят снаряжении ракетоносители, поэтому угроза обстрела остается постоянно. Стоит отметить, что минувшей ночью не было замечено движение российских судов через Керченский пролив.



Также мы писали, что Североатлантический альянс должен максимально направить свои действия на то, чтобы в Черном море стало безопасно. Это поможет экономически усилить все страны, имеющие выход в Черноморский бассейн.