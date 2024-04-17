Зліт американської авіації — розвідувальні літаки НАТО помічені біля Одещини

Boeing RC-135W Rivet Joint. Фото: jetphotos

Зараз, 17 квітня, біля південних кордонів Одещини фіксуються американські розвідувальники Boeing P-8A Poseidon та Boeing RC-135W Rivet Joint. Літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії, а також над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Зазначимо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву "Михаїл Коґельничану". Літак Boeing RC-135W Rivet Joint прибув з Великої Британії та наразі перебуває у повітряному просторі Румунії, біля південних кордонів Одещини.

Яка мета патрулювання

Основними завданнями розвідувальників НАТО є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операцій.

Літак Boeing RC-135W Rivet Joint — що відомо

Боїнг США RC-135 – великий розвідувальний літак, який використовується Повітрянними силами США та Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації. Спочатку літаки RC-135 належали Стратегічному командуванню ВПС США, однак з 1992 вони підпорядковуються Бойовому командуванню ПС США.У 2005 році всі існуючі RC-135 пройшли значну модернізацію, яка включала заміну двигунів, навігаційного обладнання тощо.



Маршршут літака. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — чим відомий літак

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

Маршрут літака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 17 квітня, окупанти надалі тримають кораблі у пунктах базування у Чорному морі, проте у Середземному чергують спорядженні ракетоносії, тож загроза обстрілу залишається постійно. Варто відзначили, що минулої ночі не був помічений рух російських судів через Керченську протоку.



Також ми писали, що Північноатлантичний Альянс повинен максимально спрямувати свої дії на те, щоб у Чорному морі стало безпечно. Це допоможе економічно посилити усі країни, які мають вихід до Чорноморського басейну.